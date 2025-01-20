https://sputnik-georgia.ru/20250120/tbilisskiy-sud-vynes-prigovor-zaderzhannym-na-mayskikh-aktsiyakh-protesta--291818449.html

Тбилисский суд вынес приговор задержанным на майских акциях протеста

Тбилисский суд вынес приговор задержанным на майских акциях протеста

Sputnik Грузия

По процессуальному соглашению, оба обвиняемых были признаны виновными 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T15:55+0400

2025-01-20T15:55+0400

2025-01-20T16:08+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Двое задержанных за повреждение металлического ограждения у входа в здание парламента Грузии на майских акциях протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси подписали процессуальное соглашение – теперь они проведут в заключении 10 месяцев, а не три года. Речь идет о 20-летнем Омаре Окрибелашвили и 23-летнем Сабе Мепаришвили, которые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 16 мая, спустя два дня после акции. Им было предъявлено обвинение по статье "Повреждение или уничтожение вещи, совершенное группой лиц". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Соглашение, достигнутое между сторонами обвинения и защиты, засвидетельствовала судья Натия Гудадзе. По процессуальному соглашению, оба обвиняемых были признаны виновными. В качестве наказания им присудили 3 года лишения свободы. Согласно сентябрьской амнистии, срок наказания был сокращен до 2 лет и 6 месяцев, из которых в качестве реального срока им придется отбыть год и 6 месяцев. При этом один год им определяется в качестве условного наказания, что означает, что они должны провести в пенитенциарном учреждении еще 10 месяцев. На вопрос судьи, признают ли они себя виновными, оба подсудимых ответили утвердительно. По данным следствия, обвиняемые совместно с другими лицами умышленно повредили металлическое защитное ограждение, расположенное у входа в здание парламента, применив как физическую силу, так и металлический предмет. Тем временем Мепаришвили и Окрибелашвили намерены обратиться к президенту Грузии Михаилу Кавелашвили с просьбой о помиловании. Как сказал адвокат Сабы Мепаришвили Давид Гамкрелидзе, после того, как они получат мотивированный вердикт от судьи Натии Гудадзе, то подадут апелляцию в администрацию президента.Парламент Грузии 14 мая 2024 года в третьем окончательном чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который в оппозиции прозвали законом об "иноагентах". Принятие закона проходило на фоне акции протеста противников нового закона. Лишь в административном порядке были задержаны 13 человек. Спустя два дня, 16 мая, двое человек были задержаны за уголовное преступление – по обвинению в групповом повреждении вещи на акции протеста 14 мая. Амнистия, согласно принятому 17 сентября закону, затронула более 5 тысяч заключенных в Грузии, из которых более 1 тысячи сразу вышли на свободу, а остальным был сокращен срок тюремного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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