https://sputnik-georgia.ru/20250120/vecher-v-chest-100-letiya-sharlya-aznavura-proydet-v-tbilisi-291821043.html

Вечер в честь 100-летия Шарля Азнавура пройдет в Тбилиси

Вечер в честь 100-летия Шарля Азнавура пройдет в Тбилиси

Sputnik Грузия

Организатором концерта выступает посольство Армении в Грузии 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T18:05+0400

2025-01-20T18:05+0400

2025-01-20T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Концерт, посвященный 100-летию известного французского шансонье, композитора, поэта армянского происхождения Шарля Азнавура, пройдет на сцене Национального театра имени Шота Руставели в Тбилиси 21 января. Столетие со дня рождения известного французского певца, композитора и актера армянского происхождения, корнями из Грузии, Шарля Азнавура включено в список ЮНЕСКО по датам знаменательных исторических событий или выдающихся деятелей на 2024-2025 годов.Солисткой концерта, который начнется в Тбилиси 19:30, станет певица, композитор, музыкант и музыкальный продюсер Арпине Тер-Петросян, известная публике под именем Арпи Альто. Организатором концерта выступает посольство Армении в Грузии при поддержке отеля Marriot Тбилиси. Великий Азнавур За свою жизнь Шарль Азнавур написал более тысячи песен, сыграл в более чем 60 фильмах. Он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Азнавур был автором оперетт и музыкальных комедий. С пяти лет Шарль Азнавур пел и играл на сцене, а в 1936 году дебютировало в кино. С 1956 года начался рост мировой популярности Азнавура как исполнителя и автора эстрадных песен. Скончался Азнавур 1 октября 2018 года в Мурье (Франция) в возрасте 95 лет. Церемония прощания, в которой приняли участие президент Франции и премьер-министр Армении, состоялась 5 октября в Париже, а отпевание состоялось в армянской церкви Святого Иоанна. Великий шансонье был похоронен в семейном склепе во французской коммуне Монфор-л'Амори, пригороде Парижа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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