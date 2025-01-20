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Власти нанесут решающий удар по радикализму в Грузии – премьер
Власти нанесут решающий удар по радикализму в Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Для страны сейчас важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, заявил Кобахидзе 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T18:18+0400
2025-01-20T18:18+0400
2025-01-20T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Власти должны нанести решающий удар и положить конец радикализму и "либеральному фашизму" в Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе . Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Для страны безусловно важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, подчеркнул глава грузинского правительства. Ранее Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Термин "глобальная партия войны" появился в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" после начала конфликта на Украине. Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, украина, новости, грузия
единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, украина, новости, грузия
Власти нанесут решающий удар по радикализму в Грузии – премьер
Для страны сейчас важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Власти должны нанести решающий удар и положить конец радикализму и "либеральному фашизму" в Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе .
Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма".
"C внутриполитической точки зрения 2025 год будет очень важным. Мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране. Радикализму в нашей стране должен быть положен конец, и либеральному фашизму должен быть положен конец", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Для страны безусловно важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, подчеркнул глава грузинского правительства.
Ранее Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
Термин "глобальная партия войны" появился в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" после начала конфликта на Украине. Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России.