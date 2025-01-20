https://sputnik-georgia.ru/20250120/vlasti-nanesut-reshayuschiy-udar-po-radikalizmu-v-gruzii--premer-291816509.html

Власти нанесут решающий удар по радикализму в Грузии – премьер

Власти нанесут решающий удар по радикализму в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Для страны сейчас важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, заявил Кобахидзе 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T18:18+0400

2025-01-20T18:18+0400

2025-01-20T18:18+0400

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

сша

украина

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Власти должны нанести решающий удар и положить конец радикализму и "либеральному фашизму" в Грузии в 2025 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе . Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Для страны безусловно важно продолжать беспрепятственное развитие и достигать всех поставленных национальных целей, подчеркнул глава грузинского правительства. Ранее Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Термин "глобальная партия войны" появился в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" после начала конфликта на Украине. Это, по их утверждению, некие силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыв второй фронт" против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, украина, новости, грузия