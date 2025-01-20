https://sputnik-georgia.ru/20250120/vremya-ispytaniy--chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2025-291809496.html
Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году
Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Эксперты традиционно с осторожностью подходят к прогнозам, считая их неблагодарным делом, но большинство из них уверены, год для грузинской экономики будет... 20.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-20T09:01+0400
2025-01-20T09:01+0400
2025-01-20T13:03+0400
грузия
экономика
обзоры
аналитика
ника шенгелия
ираклий кобахидзе
иосиф арчвадзе
инфляция
безработица
колебание курса лари
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Полные данные роста ВВП в 2024 году пока еще не подсчитаны Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", но можно с уверенностью сказать, что цифра будет близка к двузначному показателю, несмотря на политические процессы, которые стали большим испытанием для экономики страны. В Грузии с 28 ноября 2024 года не прекращаются акции протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, несмотря на заверения властей, что от европейского курса никто не отказывается. Как результат, Нацбанк всеми силами удерживает курс национальной валюты, лари, от обвала, а некоторые сферы экономики начали переживать нежданный кризис. Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия уверен, что 2025 год для экономики Грузии будет полон вызовов, если политический кризис в стране не будет урегулирован до 15-20 февраля. Первое, на что эксперт обратил внимание, это приток инвестиций. По его словам, в результате плохой инвестиционной политики, в ноябре в Грузию поступило на 55% меньше инвестиций, а также обесценилась нацвалюта. "В феврале нас ждет большое испытание. Каким будет курс лари к 15 февраля, таким он и сохранится последующие месяц-полтора. Хотя до конца января лари ничего не угрожает, так как в новогодние дни население разменивает доллары, добавляются переводы из-за границы", – заявил Шенгелия. Как отметил Шенгелия, на фоне политической напряженности главный кризис настал для сферы туризма и гостеприимства, которые уже понесли убытки в размере 5 млн лари, и этот ущерб станет ощутим для граждан уже с марта 2025 года. Что касается роста ВВП в 2025 году, Шенгелия считает, что экономика вырастет на 8-9%, но это лишь цифры, и население не ощутит на себе результаты этого благосостояния. По его словам, рост ВВП не пропорционален росту благополучия людей. Рост экономики Грузии продолжится – так считает и эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе. По его словам, рост не будет двузначным, как в прежние годы, но сохранится высокий темп, значительно опережающий среднемировой темп глобальной экономики. Арчвадзе считает, что инфляция не будет слишком большой, не превысит целевой показатель в 3%, в связи с тем, что на мировом рынке наметился процесс сокращения цен на нефтепродукты, и если тенденция сохранится при нынешней ситуации в мировой экономике, это даст Грузии возможность по более приемлемым ценам закупать нефтепродукты. "Снижением цен на нефть даже на 1 доллар за баррель в годовом исчислении мы можем сэкономить где-то 10 млн долларов. А здесь речь идет о снижении на несколько десятков долларов за баррель. Будем надеяться, что так и произойдет, и нефтепродукты будут доступны для Грузии по низким ценам. Потому что нашего внутреннего производства в годовом исчислении хватит лишь на 9 дней из 12 месяцев. В остальное время мы зависим от импорта", – отметил Арчвадзе. Планы правительства У правительства "Грузинской мечты" довольно позитивные ожидания не только от 2025 года, но и от всего периода до 2028 года в целом. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями. По словам премьера, предыдущая власть оставила "Грузинской мечте" в наследство тяжелейшую ситуацию – бюджет составлял лишь 8,5 миллиарда лари, безработица – примерно 27%, бедность – 30%, а 1 120 000 человек жили за чертой бедности. Кобахидзе отметил, что сегодня в стране радикально иная ситуация. По словам премьера, через четыре года в Грузии будет более низкий уровень безработицы, чем в среднем в ЕС, где средний показатель составляет сегодня 6%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек. В сфере гражданской авиации продолжится политика "Открытого неба", которая обеспечивает выход на рынок Грузии новых авиакомпаний и увеличение прямых рейсов между городами и странами. На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделять внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервиса и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, обзоры, аналитика, ника шенгелия, ираклий кобахидзе, иосиф арчвадзе, инфляция, безработица, колебание курса лари
грузия, экономика, обзоры, аналитика, ника шенгелия, ираклий кобахидзе, иосиф арчвадзе, инфляция, безработица, колебание курса лари
Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году
09:01 20.01.2025 (обновлено: 13:03 20.01.2025)
Эксперты традиционно с осторожностью подходят к прогнозам, считая их неблагодарным делом, но большинство из них уверены, год для грузинской экономики будет, мягко говоря, непростым
Полные данные роста ВВП в 2024 году пока еще не подсчитаны Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", но можно с уверенностью сказать, что цифра будет близка к двузначному показателю, несмотря на политические процессы, которые стали большим испытанием для экономики страны.
В Грузии с 28 ноября 2024 года не прекращаются акции протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, несмотря на заверения властей, что от европейского курса никто не отказывается.
Как результат, Нацбанк всеми силами удерживает курс национальной валюты, лари, от обвала, а некоторые сферы экономики начали переживать нежданный кризис.
Реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия уверен, что 2025 год для экономики Грузии будет полон вызовов, если политический кризис в стране не будет урегулирован до 15-20 февраля.
Первое, на что эксперт обратил внимание, это приток инвестиций. По его словам, в результате плохой инвестиционной политики, в ноябре в Грузию поступило на 55% меньше инвестиций, а также обесценилась нацвалюта.
На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта начала резко обесцениваться. Только за шесть дней, с 28 ноября по 4 декабря, лари обесценился на 4,8%. 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. С наступлением более спокойной ситуации грузинская валюта начала укрепляться. В целом с 28 ноября по 20 декабря лари упал на 2,4%. Обменный курс лари по отношению к доллару на 20 января 2025 года установлен в размере 2,8412 GEL/$1.
"В феврале нас ждет большое испытание. Каким будет курс лари к 15 февраля, таким он и сохранится последующие месяц-полтора. Хотя до конца января лари ничего не угрожает, так как в новогодние дни население разменивает доллары, добавляются переводы из-за границы", – заявил Шенгелия.
Как отметил Шенгелия, на фоне политической напряженности главный кризис настал для сферы туризма и гостеприимства, которые уже понесли убытки в размере 5 млн лари, и этот ущерб станет ощутим для граждан уже с марта 2025 года.
"К концу марта кризис заметят все. В это время уже будут итоги туристического сезона за первый квартал. Будет статистика сферы строительства и недвижимости, которых будет беспокоить тот факт, что упал спрос на квартиры", – отметил он.
Что касается роста ВВП в 2025 году, Шенгелия считает, что экономика вырастет на 8-9%, но это лишь цифры, и население не ощутит на себе результаты этого благосостояния. По его словам, рост ВВП не пропорционален росту благополучия людей.
Рост экономики Грузии продолжится – так считает и эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе. По его словам, рост не будет двузначным, как в прежние годы, но сохранится высокий темп, значительно опережающий среднемировой темп глобальной экономики.
Арчвадзе считает, что инфляция не будет слишком большой, не превысит целевой показатель в 3%, в связи с тем, что на мировом рынке наметился процесс сокращения цен на нефтепродукты, и если тенденция сохранится при нынешней ситуации в мировой экономике, это даст Грузии возможность по более приемлемым ценам закупать нефтепродукты.
Годовая инфляция (ноябрь 2024 года к ноябрю 2023 года) в Грузии составила 1,3% при целевом показателе 3%.
"Снижением цен на нефть даже на 1 доллар за баррель в годовом исчислении мы можем сэкономить где-то 10 млн долларов. А здесь речь идет о снижении на несколько десятков долларов за баррель. Будем надеяться, что так и произойдет, и нефтепродукты будут доступны для Грузии по низким ценам. Потому что нашего внутреннего производства в годовом исчислении хватит лишь на 9 дней из 12 месяцев. В остальное время мы зависим от импорта", – отметил Арчвадзе.
У правительства "Грузинской мечты" довольно позитивные ожидания не только от 2025 года, но и от всего периода до 2028 года в целом.
Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями.
"С 28 миллиардов мы уже увеличили экономику страны до 90 миллиардов лари, а по программе, когда мы реализуем все задачи, связанные с реализацией программы, через 4 года, в 2028 году, экономика достигнет 130 миллиардов лари", – заявил премьер Ираклий Кобахидзе.
По словам премьера, предыдущая власть оставила "Грузинской мечте" в наследство тяжелейшую ситуацию – бюджет составлял лишь 8,5 миллиарда лари, безработица – примерно 27%, бедность – 30%, а 1 120 000 человек жили за чертой бедности.
По информации правительства, в 2012 году за чертой бедности в Грузии находилось 30% населения (1 120 000 чел.), а в 2023 году эта цифра сократилась до 11,8% (440 тысяч). Согласно обещаниям "Грузинской мечты", в 2028 году количество граждан за чертой бедности сократится до 150 тысяч и составит 4%.
Кобахидзе отметил, что сегодня в стране радикально иная ситуация.
"Пропорционально этому растет бюджет, он был 8,5 млрд лари, в этом году у нас уже 27,8 млрд лари, а к 2028 году он превысит 40 млрд лари. Что касается безработицы, то она, по текущим данным, сократилась вдвое и составляет 13,7%, а по представленному плану безработица снизится до 4% к 2028 году", – отметил он.
По словам премьера, через четыре года в Грузии будет более низкий уровень безработицы, чем в среднем в ЕС, где средний показатель составляет сегодня 6%.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек.
Кроме того, для того, чтобы обеспечить устойчивость и эффективное функционирование транспортных коридоров, Грузия продолжит активно участвовать в различных транзитных маршрутах между Европой и Азией, включая ТРАСЕКА и Черноморско-Каспийский коридор.
В сфере гражданской авиации продолжится политика "Открытого неба", которая обеспечивает выход на рынок Грузии новых авиакомпаний и увеличение прямых рейсов между городами и странами.
На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделять внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервиса и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны.
Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.