https://sputnik-georgia.ru/20250120/vremya-ispytaniy--chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2025-291809496.html

Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году

Время испытаний – что ждет экономику Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

Эксперты традиционно с осторожностью подходят к прогнозам, считая их неблагодарным делом, но большинство из них уверены, год для грузинской экономики будет... 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T09:01+0400

2025-01-20T09:01+0400

2025-01-20T13:03+0400

грузия

экономика

обзоры

аналитика

ника шенгелия

ираклий кобахидзе

иосиф арчвадзе

инфляция

безработица

колебание курса лари

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Полные данные роста ВВП в 2024 году пока еще не подсчитаны Национальной службой статистики Грузии "Сакстат", но можно с уверенностью сказать, что цифра будет близка к двузначному показателю, несмотря на политические процессы, которые стали большим испытанием для экономики страны. В Грузии с 28 ноября 2024 года не прекращаются акции протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, несмотря на заверения властей, что от европейского курса никто не отказывается. Как результат, Нацбанк всеми силами удерживает курс национальной валюты, лари, от обвала, а некоторые сферы экономики начали переживать нежданный кризис. Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия уверен, что 2025 год для экономики Грузии будет полон вызовов, если политический кризис в стране не будет урегулирован до 15-20 февраля. Первое, на что эксперт обратил внимание, это приток инвестиций. По его словам, в результате плохой инвестиционной политики, в ноябре в Грузию поступило на 55% меньше инвестиций, а также обесценилась нацвалюта. "В феврале нас ждет большое испытание. Каким будет курс лари к 15 февраля, таким он и сохранится последующие месяц-полтора. Хотя до конца января лари ничего не угрожает, так как в новогодние дни население разменивает доллары, добавляются переводы из-за границы", – заявил Шенгелия. Как отметил Шенгелия, на фоне политической напряженности главный кризис настал для сферы туризма и гостеприимства, которые уже понесли убытки в размере 5 млн лари, и этот ущерб станет ощутим для граждан уже с марта 2025 года. Что касается роста ВВП в 2025 году, Шенгелия считает, что экономика вырастет на 8-9%, но это лишь цифры, и население не ощутит на себе результаты этого благосостояния. По его словам, рост ВВП не пропорционален росту благополучия людей. Рост экономики Грузии продолжится – так считает и эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе. По его словам, рост не будет двузначным, как в прежние годы, но сохранится высокий темп, значительно опережающий среднемировой темп глобальной экономики. Арчвадзе считает, что инфляция не будет слишком большой, не превысит целевой показатель в 3%, в связи с тем, что на мировом рынке наметился процесс сокращения цен на нефтепродукты, и если тенденция сохранится при нынешней ситуации в мировой экономике, это даст Грузии возможность по более приемлемым ценам закупать нефтепродукты. "Снижением цен на нефть даже на 1 доллар за баррель в годовом исчислении мы можем сэкономить где-то 10 млн долларов. А здесь речь идет о снижении на несколько десятков долларов за баррель. Будем надеяться, что так и произойдет, и нефтепродукты будут доступны для Грузии по низким ценам. Потому что нашего внутреннего производства в годовом исчислении хватит лишь на 9 дней из 12 месяцев. В остальное время мы зависим от импорта", – отметил Арчвадзе. Планы правительства У правительства "Грузинской мечты" довольно позитивные ожидания не только от 2025 года, но и от всего периода до 2028 года в целом. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями. По словам премьера, предыдущая власть оставила "Грузинской мечте" в наследство тяжелейшую ситуацию – бюджет составлял лишь 8,5 миллиарда лари, безработица – примерно 27%, бедность – 30%, а 1 120 000 человек жили за чертой бедности. Кобахидзе отметил, что сегодня в стране радикально иная ситуация. По словам премьера, через четыре года в Грузии будет более низкий уровень безработицы, чем в среднем в ЕС, где средний показатель составляет сегодня 6%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2024 года составил 13,8%, что на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 26,4 тысячи человек, или 10,5%, и составило 225,7 тысячи человек. В сфере гражданской авиации продолжится политика "Открытого неба", которая обеспечивает выход на рынок Грузии новых авиакомпаний и увеличение прямых рейсов между городами и странами. На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделять внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервиса и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, обзоры, аналитика, ника шенгелия, ираклий кобахидзе, иосиф арчвадзе, инфляция, безработица, колебание курса лари