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Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа
Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа
Sputnik Грузия
Юбилейная 60-я церемония инаугурации президента США прошла 20 января 2025 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры церемонии 21.01.2025, Sputnik Грузия
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Для Дональда Трампа это уже вторая инаугурация. Он снова занял пост президента США, после того как уже был на этом посту с 2017 по 2021 год. Трамп стал вторым президентом в истории страны, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Церемонию показывали все крупнейшие телеканалы США.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, дональд трамп, в мире, сша, политика
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, дональд трамп, в мире, сша, политика

Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа

13:10 21.01.2025
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Юбилейная 60-я церемония инаугурации президента США прошла 20 января 2025 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры церемонии
Для Дональда Трампа это уже вторая инаугурация. Он снова занял пост президента США, после того как уже был на этом посту с 2017 по 2021 год. Трамп стал вторым президентом в истории страны, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Церемонию показывали все крупнейшие телеканалы США.
© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/The New York Times/Kenny Holston

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

© Getty Images / Andrew Harnik

Инаугурация состоялась не снаружи, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне.

Инаугурация состоялась не снаружи, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Andrew Harnik

Инаугурация состоялась не снаружи, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне.

© Getty Images / Anna Moneymaker

Трамп перенес ее из-за аномально холодной погоды.

Трамп перенес ее из-за аномально холодной погоды. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anna Moneymaker

Трамп перенес ее из-за аномально холодной погоды.

© Getty Images / Anna Moneymaker

Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме.

Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме. - Sputnik Грузия
4/12
© Getty Images / Anna Moneymaker

Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме.

© AP Photo / Pool/Kevin Lamarque

Первым клятву принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Вице-президент США должен исполнять обязанности президента в случае его кончины, отставки или отречения от должности.

Первым клятву принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Вице-президент США должен исполнять обязанности президента в случае его кончины, отставки или отречения от должности. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/Kevin Lamarque

Первым клятву принес вице-президент Джей Ди Вэнс. Вице-президент США должен исполнять обязанности президента в случае его кончины, отставки или отречения от должности.

© Getty Images / Pool/Morry Gash

А затем и сам Трамп.

А затем и сам Трамп. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Pool/Morry Gash

А затем и сам Трамп.

© AP Photo / Pool/Chip Somodevilla

На церемонию инаугурации Трампа приехали бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с супругами, а также Барак Обама.

На церемонию инаугурации Трампа приехали бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с супругами, а также Барак Обама. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Pool/Chip Somodevilla

На церемонию инаугурации Трампа приехали бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с супругами, а также Барак Обама.

© AP Photo / Pool/Saul Loeb

Как всегда, изящна была Мелания Трамп. Хотя, шляпа с широкими полями вызвала бурную реакцию среди общественности.

Как всегда, изящна была Мелания Трамп. Хотя, шляпа с широкими полями вызвала бурную реакцию среди общественности. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/Saul Loeb

Как всегда, изящна была Мелания Трамп. Хотя, шляпа с широкими полями вызвала бурную реакцию среди общественности.

© Getty Images / Stephanie Keith

Люди стоят в очереди на арену Capital One, где прошла онлайн-трансляция церемонии инаугурации.

Люди стоят в очереди на арену Capital One, где прошла онлайн-трансляция церемонии инаугурации. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Stephanie Keith

Люди стоят в очереди на арену Capital One, где прошла онлайн-трансляция церемонии инаугурации.

© Getty Images / Chip Somodevilla

Исполнительница кантри-музыки Кэрри Андервуд выступает во время церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия.

Исполнительница кантри-музыки Кэрри Андервуд выступает во время церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия. - Sputnik Грузия
10/12
© Getty Images / Chip Somodevilla

Исполнительница кантри-музыки Кэрри Андервуд выступает во время церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия.

© Getty Images / Kayla Bartkowski

Продажа сувениров в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Продажа сувениров в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Kayla Bartkowski

Продажа сувениров в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

© Getty Images / Justin Sullivan

Люди смотрят онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа на арене Capital One в Вашингтоне.

Люди смотрят онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа на арене Capital One в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
12/12
© Getty Images / Justin Sullivan

Люди смотрят онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа на арене Capital One в Вашингтоне.

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