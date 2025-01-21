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Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа

Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа

Sputnik Грузия

Юбилейная 60-я церемония инаугурации президента США прошла 20 января 2025 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры церемонии 21.01.2025, Sputnik Грузия

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Для Дональда Трампа это уже вторая инаугурация. Он снова занял пост президента США, после того как уже был на этом посту с 2017 по 2021 год. Трамп стал вторым президентом в истории страны, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Церемонию показывали все крупнейшие телеканалы США.

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