Как прошла инаугурация избранного президента США Дональда Трампа

Для Дональда Трампа это уже вторая инаугурация. Он снова занял пост президента США, после того как уже был на этом посту с 2017 по 2021 год. Трамп стал вторым президентом в истории страны, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Церемонию показывали все крупнейшие телеканалы США.
Юбилейная 60-я церемония инаугурации президента США прошла 20 января 2025 года. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры церемонии
Для Дональда Трампа это уже вторая инаугурация. Он снова занял пост президента США, после того как уже был на этом посту с 2017 по 2021 год. Трамп стал вторым президентом в истории страны, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Церемонию показывали все крупнейшие телеканалы США.
Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме.
Трамп приехал на инаугурацию в одной машине с Джо Байденом. Ранее они в сопровождении своих жен Джилл Байден и Мелании Трамп приняли участие в традиционном чаепитии уходящего президента и его преемника в Белом доме.