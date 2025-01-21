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Борьба с отопительными "приборами-убийцами" продолжается в Грузии

Борьба с отопительными "приборами-убийцами" продолжается в Грузии

Sputnik Грузия

Несмотря на отключение опасных для жизни и здоровья приборов, абоненты подключили их к сети самовольно, после чего подачу газа пришлось прекратить 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T20:03+0400

2025-01-21T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сотрудники газораспределительной компании SOCAR Georgia Gas проверили около 300 тысяч абонентов, из которых в 28 тысячах случаев газовое оборудование не соответствовало нормам безопасности и т. н. "приборы-убийцы" пришлось снять, рассказала и. о. энергоомбудсмена Грузии Нино Гулеишвили на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с началом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших оказались дети. Вдобавок возникла ситуация, когда была прервана подача природного газа 6 тысячам абонентов. После проверки выяснилось, что, несмотря на отключение опасных для жизни и здоровья приборов, абоненты подключили их к сети самовольно, после чего подачу газа пришлось прекратить. Наиболее сложная ситуация, по словам энергоомбудсмена, сложилась в регионах, где граждане зачастую не пускают представителей газораспределительной кампании на проверку. Что касается Тбилиси, то, по данным на конец ноября, проверку пошли 170 тысяч абонентов, в 2 тысячах случаев были выявлены нарушения. " В 144 случаях пришлось прервать подачу газа", – сказала Гулеишвили. В газораспределительной компании не раз предупреждали население о том, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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