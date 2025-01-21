https://sputnik-georgia.ru/20250121/budem-sudit-po-rezultatam--davitashvili-ob-investitsionnoy-srede-v-gruzii-291824279.html

Будем судить по результатам – Давиташвили об инвестиционной среде в Грузии

Будем судить по результатам – Давиташвили об инвестиционной среде в Грузии

Sputnik Грузия

В обществе ведется такая травля, что компании воздерживаются от определенных публичных заявлений, включая международные компании, заявил вице-премьер 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T17:12+0400

2025-01-21T17:12+0400

2025-01-21T17:12+0400

грузия

экономика

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леван давиташвили

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. О том, как обстоят дела с инвестициями в Грузии, можно будет судить по результатам в течение 2025 года, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Давиташвили ответил на вопрос журналиста, с кем из позитивно настроенных по отношению к Грузии инвесторов правительство провело встречи в течение последних двух месяцев, учитывая, что "у инвесторов нет позитивных ожиданий, все говорят, что на горизонте ничего не видно. Это влияет как на иностранных инвесторов, так и на действия местных инвесторов". Давиташвили воздержался от перечисления конкретных компаний, с которыми правительство ведет переговоры по разным проектам. "Хотя эти компании могут сами сделать заявления. К сожалению, в обществе ведется такая травля, что и компании воздерживаются от определенных публичных заявлений, включая международные компании. Надеюсь, это скоро пройдет, потому что это абсолютно неправильно, некорректно и, к сожалению, целенаправленно", – отметил он. По информации Давиташвили, в сфере энергетики осуществлены международные инвестиции в размере 200-300 миллионов долларов, но компании не хотят афишировать из-за созданного в обществе буллинга бизнеса. Продолжающиеся акции протеста в Грузии повлияли и на бизнес-среду в стране. Многие предприниматели присоединились к требованию протестующих провести парламентские выборы и освободить задержанных в ходе митингов с 28 ноября. Часть из них объявила недолгую забастовку в знак протеста, а некоторые вынуждены показывать мнимую поддержку, чтобы не оказаться объектом буллинга со стороны управляющих процессами оппозиционных сил. В Грузии с 28 ноября 2024 года не прекращаются акции протеста против решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, несмотря на заверения властей, что от европейского курса никто не отказывается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, инвестиции