https://sputnik-georgia.ru/20250121/dvalishvili-obmanul-komissiyu-pered-boem-s-nurmagomedovym-291832825.html

Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым

Двалишвили обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым

Sputnik Грузия

Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым и защитил чемпионский пояс UFC 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T16:13+0400

2025-01-21T16:13+0400

2025-01-21T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Чемпион UFC в смешанных единоборствах в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили скрыл порез на ноге от спортивной комиссии штата Калифорния перед поединком за защиту чемпионского пояса против россиянина Умара Нурмагомедова. Двалишвили одержал победу по очкам над Нурмагомедовым утром 19 января (по тбилисскому времени) и защитил чемпионский пояс. Поединок завершился победой грузина единогласным решением судей во всех пяти раундах – три основных и два чемпионских. Спортсмен рассказал, что на проверку он пришел в длинных штанах и дважды показал проверяющему одну и ту же ногу, чтобы тот не увидел рану. Бой между Двалишвили и Нурмагомедовым был признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Согласно информации СМИ, Двалишвили заработал почти 2,2 млн долларов за этот бой: 500 тысяч – за выход, 100 тысяч – за победу, 42 тысячи – спонсорские отчисления, 50 тысяч – бонус за лучший бой и 1,5 млн – процент с платных трансляций. Двалишвили впервые защитил титул UFC, он одержал 19 побед при четырех поражениях в ММА. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар потерпел первое поражение в карьере в ММА, до этого его серия насчитывала 18 побед. Мераб Двалишвили Двалишвили 34 года, из них последние 12 лет он живет, работает и тренируется в США. Боец часто выходит на поединки в национальной грузинской папахе, а на груди набил себе тату в виде карты Грузии. Болельщики прозвали Двалишвили "The Machine" ("Машина").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, в мире, мераб двалишвили, мма