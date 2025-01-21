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Грузия поборола малярию – ВОЗ

Грузия поборола малярию – ВОЗ

Sputnik Грузия

Малярия – опасное заболевание, разносчиками которого являются некоторые виды комаров 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T19:03+0400

2025-01-21T19:03+0400

2025-01-21T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения признала Грузию страной, свободной от малярии, и получила соответствующий сертификат, сообщили в министерстве здравоохранения. Малярия – опасное для жизни заболевание, которое передается людям некоторыми видами комаров. Грузия подала заявку на получение сертификата элиминации малярии в августе 2024 года. Данный документ подтверждает, что страна успешно избавилась от заболевания.По словам министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, признание Грузии страной, свободной от малярии – очередное признание стойкости системы здравоохранения. Этот успех говорит о том, что у Грузии есть возможность справиться с важными и серьезными вызовами, отметил он.Сертификат элиминации малярии выдается ВОЗ в том случае, если страна убедительно доказала, что цепочка местной передачи малярии комарами рода Anopheles была прервана на всей ее территории по крайней мере на протяжении трех лет подряд. Страна также должна продемонстрировать наличие потенциала для предотвращения возобновления передачи инфекции. Окончательное решение о выдаче стране сертификата принимается Генеральным директором ВОЗ на основании рекомендации независимой Технической консультативной группы по вопросам элиминации малярии и сертификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии