https://sputnik-georgia.ru/20250121/mid-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-turtsii-v-svyazi-s-tragediey-na-gornolyzhnom-kurorte-291837275.html

Трагедия на горнолыжном курорте в Турции - МИД Грузии выразил соболезнования

Трагедия на горнолыжном курорте в Турции - МИД Грузии выразил соболезнования

Sputnik Грузия

По данным СМИ, гостиница на горнолыжном курорте Карталкая, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T17:39+0400

2025-01-21T17:39+0400

2025-01-21T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования Турция в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, в результате которого погибли по меньшей мере 66 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации турецких СМИ, в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу погибли 66 человек, 51 человек пострадал.Огонь охватил здание гостиницы в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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