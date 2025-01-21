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Трагедия на горнолыжном курорте в Турции - МИД Грузии выразил соболезнования
Трагедия на горнолыжном курорте в Турции - МИД Грузии выразил соболезнования
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По данным СМИ, гостиница на горнолыжном курорте Карталкая, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня 21.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования Турция в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, в результате которого погибли по меньшей мере 66 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации турецких СМИ, в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу погибли 66 человек, 51 человек пострадал.Огонь охватил здание гостиницы в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Трагедия на горнолыжном курорте в Турции - МИД Грузии выразил соболезнования
17:39 21.01.2025 (обновлено: 17:42 21.01.2025)
По данным СМИ, гостиница на горнолыжном курорте Карталкая, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования Турция в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, в результате которого погибли по меньшей мере 66 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации турецких СМИ, в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу погибли 66 человек, 51 человек пострадал.
"Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагическим пожаром в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции. Наши искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции в это трудное время", – говорится в сообщении.
Огонь охватил здание гостиницы в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.
По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.