Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В прошлом году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше данных за 12 месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 560,4
7,8
Импорт
16 874,9
8,1
Всего
23 435,3
8,0
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,4% больше по сравнению с 2023 годом.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в 2024 году
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 426,7
14,1
Ферросплавы
322,2
78,3
Спиртные напитки
288,6
47,3
Вино
276,0
6,5
Руды и концентраты драгоценных металлов
237,5
263,5
В 2024 году больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 263,5%, ферросплавов – на 78,3%, а также спиртных напитков – на 47,3%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 24,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в 2024 году
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
3 464,5
4,2
Нефтепродукты
1 302,9
11,7
Лекарства
622,9
14,7
Газ
435,5
-2,1
Телефонные аппараты
332,5
-11,4
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 60,2%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 55,9%, и грузовых авто – на 32,7%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 11,4%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 2,1%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2024 году
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
3 228,4
8,2
Россия
2 531,3
5,4
США
2 188,3
1,9
Китай
1 915,4
16,7
Германия
1 366,3
32,9
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.