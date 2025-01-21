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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?

Sputnik Грузия

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T09:01+0400

2025-01-21T09:01+0400

2025-01-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше данных за 12 месяцев 2023 года. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,4% больше по сравнению с 2023 годом. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В 2024 году больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 263,5%, ферросплавов – на 78,3%, а также спиртных напитков – на 47,3%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 24,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 60,2%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 55,9%, и грузовых авто – на 32,7%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 11,4%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 2,1%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика