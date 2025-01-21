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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?
Sputnik Грузия
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года 21.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-21T09:01+0400
2025-01-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". В прошлом году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше данных за 12 месяцев 2023 года. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,4% больше по сравнению с 2023 годом. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В 2024 году больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 263,5%, ферросплавов – на 78,3%, а также спиртных напитков – на 47,3%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 24,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 60,2%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 55,9%, и грузовых авто – на 32,7%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 11,4%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 2,1%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году?

09:01 21.01.2025
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке
Батумский грузовой морской порт - портовые краны и судно на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2025
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В прошлом году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше данных за 12 месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

6 560,4

7,8

Импорт

16 874,9

8,1

Всего

23 435,3

8,0

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-декабре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в 2024 году

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 426,7

14,1

Ферросплавы

322,2

78,3

Спиртные напитки

288,6

47,3

Вино

276,0

6,5

Руды и концентраты драгоценных металлов

237,5

263,5

В 2024 году больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 263,5%, ферросплавов – на 78,3%, а также спиртных напитков – на 47,3%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 24,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в 2024 году

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

3 464,5

4,2

Нефтепродукты

1 302,9

11,7

Лекарства

622,9

14,7

Газ

435,5

-2,1

Телефонные аппараты

332,5

-11,4

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 60,2%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 55,9%, и грузовых авто – на 32,7%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 11,4%, а также нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 2,1%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2024 году

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

3 228,4

8,2

Россия

2 531,3

5,4

США

2 188,3

1,9

Китай

1 915,4

16,7

Германия

1 366,3

32,9

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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