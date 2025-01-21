https://sputnik-georgia.ru/20250121/tragediya-na-gornolyzhnom-kurorte-v-turtsii--premer-gruzii-vyrazil-podderzhku-erdoganu-291838441.html

Трагедия на горнолыжном курорте в Турции – премьер Грузии выразил поддержку Эрдогану

Трагедия на горнолыжном курорте в Турции – премьер Грузии выразил поддержку Эрдогану

Sputnik Грузия

В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу погибли 66 человек, 51 человек пострадал 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T22:15+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил полную поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте Карталкая, который унес жизни более 60 человек. По информации турецких СМИ, в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу погибли 66 человек, 51 человек пострадал. Пожар вспыхнул в 3 часа ночи в ресторане 12-этажной деревянной гостиницы, где проживали 237 человек. Причина пожара пока неизвестна, ведется расследование. По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, турция, происшествия, грузия, реджеп тайип эрдоган, ираклий кобахидзе