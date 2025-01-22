https://sputnik-georgia.ru/20250122/basilashvili-bez-osobykh-problem-probilsya-v-14-oeiras-challenger-v-portugalii-291850009.html

Басилашвили без особых проблем пробился в 1/4 Oeiras Challenger в Португалии

Басилашвили без особых проблем пробился в 1/4 Oeiras Challenger в Португалии

Sputnik Грузия

Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T19:40+0400

2025-01-22T19:40+0400

2025-01-22T19:40+0400

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николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (206 ATP) пробился в 1/4 турнира Oeiras Challenger в Португалии, обыграв Раду Албота (157 ATP) в двух сетах (6:3, 6:4). В начале января на первом в этом году турнире Большого шлема в Мельбурне – Australian Open – Басилашвили преодолел три квалификационных раунда и сумел выйти в основную сетку. Он вылетел с Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге, проиграв в четырех сетах 19-летнему чеху Якубу Меншику (1:6, 7:6 (3), 3:6, 3:6). В настоящее время Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Он выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, португалия, тбилиси, николоз басилашвили