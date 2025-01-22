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Басилашвили без особых проблем пробился в 1/4 Oeiras Challenger в Португалии
Басилашвили без особых проблем пробился в 1/4 Oeiras Challenger в Португалии
Sputnik Грузия
Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (206 ATP) пробился в 1/4 турнира Oeiras Challenger в Португалии, обыграв Раду Албота (157 ATP) в двух сетах (6:3, 6:4). В начале января на первом в этом году турнире Большого шлема в Мельбурне – Australian Open – Басилашвили преодолел три квалификационных раунда и сумел выйти в основную сетку. Он вылетел с Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге, проиграв в четырех сетах 19-летнему чеху Якубу Меншику (1:6, 7:6 (3), 3:6, 3:6). В настоящее время Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Он выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, португалия, тбилиси, николоз басилашвили
спорт, новости, грузия, португалия, тбилиси, николоз басилашвили
Басилашвили без особых проблем пробился в 1/4 Oeiras Challenger в Португалии
Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (206 ATP) пробился в 1/4 турнира Oeiras Challenger в Португалии, обыграв Раду Албота (157 ATP) в двух сетах (6:3, 6:4).
В начале января на первом в этом году турнире Большого шлема в Мельбурне – Australian Open – Басилашвили преодолел три квалификационных раунда и сумел выйти в основную сетку. Он вылетел с Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге, проиграв в четырех сетах 19-летнему чеху Якубу Меншику (1:6, 7:6 (3), 3:6, 3:6).
В матче с 35-летним Алботом Басилашвили выиграл девять из десяти геймов на своей подаче и три из десяти на подаче соперника, совершив за встречу лишь две двойных ошибки.
В настоящее время Басилашвили занимает 206-е место в мировом рейтинге среди профессиональных теннисистов-мужчин.
Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Он выиграл пять турниров ATP.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.