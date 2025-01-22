https://sputnik-georgia.ru/20250122/dokhody-gruzii-ot-turizma-v-2024-godu--turisty-iz-kakikh-stran-potratili-bolshe-vsego-291840823.html
Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего
Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего
Sputnik Грузия
Наибольшую сумму в период в 2024 году потратили визитеры из России 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T10:52+0400
2025-01-22T10:52+0400
2025-01-22T10:52+0400
экономика
туризм
грузия
турция
азербайджан
израиль
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с 2023 годом в 2024 году выросли на 7,3%. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов. При этом в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 14,02%, доход от граждан Турции снизился на 3,05%, а вот доход от граждан ЕС вырос на 3,8%. Визиты в Грузию Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 годом. Далее следуют граждане Турции, Армении, Азербайджана и Израиля. В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, туризм, грузия, турция, азербайджан, израиль, национальный банк грузии
экономика, туризм, грузия, турция, азербайджан, израиль, национальный банк грузии
Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего
Наибольшую сумму в период в 2024 году потратили визитеры из России
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
По данным Нацбанка, по сравнению с 2023 годом в 2024 году выросли на 7,3%.
Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
823
1 421 923
Турция
612,3
1 336 834
Евросоюз
571,2
438 414
Израиль
436,5
310 982
Азербайджан
168,5
219 356
При этом в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 14,02%, доход от граждан Турции снизился на 3,05%, а вот доход от граждан ЕС вырос на 3,8%.
Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 годом.
Топ-5 стран по числу визитов в Грузию в 2024 году
Страна
Число визитов, тысячи
Рост, %
Россия
1 421,9
0,2
Турция
1 336,8
-4,3
Армения
948,3
-1,5
Израиль
311
43,3
Азербайджан
219,4
9,8
Далее следуют граждане Турции, Армении, Азербайджана и Израиля. В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.