https://sputnik-georgia.ru/20250122/dokhody-gruzii-ot-turizma-v-2024-godu--turisty-iz-kakikh-stran-potratili-bolshe-vsego-291840823.html

Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего

Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего

Sputnik Грузия

Наибольшую сумму в период в 2024 году потратили визитеры из России 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с 2023 годом в 2024 году выросли на 7,3%. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов. При этом в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 14,02%, доход от граждан Турции снизился на 3,05%, а вот доход от граждан ЕС вырос на 3,8%. Визиты в Грузию Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2024 году выросло на 4,2% по сравнению с 2023 годом. Что касается туристических визитов, они выросли на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Наибольшее число визитов в Грузию в 2024 году осуществили граждане России – более 1,4 миллиона, что на 0,2% больше по сравнению с 2023 годом. Далее следуют граждане Турции, Армении, Азербайджана и Израиля. В топ-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия, турция, азербайджан, израиль, национальный банк грузии