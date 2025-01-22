https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruzinskaya-mechta-ne-dopustit-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov---politolog-291846760.html

“Грузинская мечта” не допустит досрочных парламентских выборов - политолог

“Грузинская мечта” не допустит досрочных парламентских выборов - политолог

Sputnik Грузия

В Грузии не будет досрочных парламентских выборов вне зависимости от того, как будут складываться отношения страны с Западом и пройдут ли “перезагрузку”... 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T09:33+0400

2025-01-22T09:33+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“Ни в коем случае “Грузинская мечта” не согласится на проведение новых парламентский выборов. Выступали наблюдатели от ОБСЕ и говорили, что замечательно прошли выборы. Ни одного доказательства сумасбродных заявлений оппозиции не было предъявлено. Пойти на поводу у этой антинациональной группировки - это неуважение к себе и к своему народу”, - заявил Мамрадзе.В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”, однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, петр мамрадзе, дональд трамп, обсе, пресс-центр, видео