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“Грузинская мечта” не допустит досрочных парламентских выборов - политолог
“Грузинская мечта” не допустит досрочных парламентских выборов - политолог
Sputnik Грузия
В Грузии не будет досрочных парламентских выборов вне зависимости от того, как будут складываться отношения страны с Западом и пройдут ли “перезагрузку”... 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T09:33+0400
2025-01-22T09:33+0400
2025-01-22T13:33+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.“Ни в коем случае “Грузинская мечта” не согласится на проведение новых парламентский выборов. Выступали наблюдатели от ОБСЕ и говорили, что замечательно прошли выборы. Ни одного доказательства сумасбродных заявлений оппозиции не было предъявлено. Пойти на поводу у этой антинациональной группировки - это неуважение к себе и к своему народу”, - заявил Мамрадзе.В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”, однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, петр мамрадзе, дональд трамп, обсе, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, петр мамрадзе, дональд трамп, обсе, пресс-центр, видео
“Грузинская мечта” не допустит досрочных парламентских выборов - политолог
09:33 22.01.2025 (обновлено: 13:33 22.01.2025)
В Грузии не будет досрочных парламентских выборов вне зависимости от того, как будут складываться отношения страны с Западом и пройдут ли “перезагрузку” грузино-американские отношения после инаугурации Дональда Трампа, считает политолог Петре Мамрадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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“Ни в коем случае “Грузинская мечта” не согласится на проведение новых парламентский выборов. Выступали наблюдатели от ОБСЕ и говорили, что замечательно прошли выборы. Ни одного доказательства сумасбродных заявлений оппозиции не было предъявлено. Пойти на поводу у этой антинациональной группировки - это неуважение к себе и к своему народу”, - заявил Мамрадзе.
В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”, однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.