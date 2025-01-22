https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruzinskaya-mechta-oprovergla-slukhi-o-zaklyuchenii-pod-strazhu-deputatov-v-abu-dabi-291853557.html

"Грузинская мечта" опровергла слухи о заключении под стражу депутатов в Абу-Даби

"Грузинская мечта" опровергла слухи о заключении под стражу депутатов в Абу-Даби

Sputnik Грузия

На прошлой неделе депутаты парламента подрались со сторонником грузинской оппозиции в Абу-Даби 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T18:54+0400

2025-01-22T18:54+0400

2025-01-22T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Депутаты парламента Грузии Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе не находились в заключении в Абу-Даби, а ждали завершения судопроизводства, после чего прибыли в Тбилиси, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе . О том, что Заркуа и Саникидзе после драки 13 января с оппозиционно настроенным гражданином Грузии Лашей Габиташвили в одном из отелей Абу-Даби попали в заключение и были освобождены только после выплаты залога в 80 тысяч долларов, сообщили в среду оппозиционные телеканалы. По его словам, после завершения судопроизводства как Саникидзе с Заркуа, так и Габиташвили выплатили штрафы. При этом размер штрафа не соответствует распространяемой информации, сказал он. "Сумма штрафа и близко не соответствует называемой", - отметил политик.На вопрос журналиста, рассматривает ли "Грузинская мечта" вопрос о привлечении Заркуа и Саникидзе к политической ответственности, Мдинарадзе ответил отрицательно.Ранее о том, что депутаты Заркуа и Саникидзе из-за драки со сторонником грузинской оппозиции Лашей Габиташвили в ресторане одного из отелей в Абу-Даби проведут месяц в следственном изоляторе, сообщил оппозиционный телеканал "Мтавари архи". О задержании депутатов ранее сообщил другой оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели". Депутаты Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе после драки 13 января опубликовали в Сети видео, где прокомментировали случившееся. По их словам, инцидентом "нельзя гордиться", но они не могли оставить без ответа такое поведение оппонента, тем более что они были не одни, а с близкими людьми. По словам Саникидзе, "лицам без родины всегда будет дан ответ". "Лицами без родины" в правящей партии называют представителей радикальной оппозиции, выполняющих указания "хозяев с Запада". Драке в ресторане предшествовала словесная перепалка между мужчинами. Габиташвили днем ранее подошел к столику, где сидели Саникидзе и Заркуа, а также еще несколько человек, и поинтересовался, знают ли они о задержаниях на акциях протеста в Тбилиси и Батуми, где людей, по, его словам, пытают просто из-за плакатов, и оскорбил их. После этих слов запись прервалась. Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил инцидент в Абу-Даби. По его словам, никто не имеет права подходить к человеку, который спокойно сидит за завтраком, и оскорблять его. Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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виктор саникидзе, мамука мдинарадзе, каха каладзе, новости, грузия, политика, тбилиси