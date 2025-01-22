Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruziya-potratit-bolee-17-millionov-lari-na-prodvizhenie-svoego-vina-291851611.html
Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина
Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина
Sputnik Грузия
При поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино представят на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной... 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T21:21+0400
2025-01-22T21:23+0400
грузия
новости
экономика
германия
юнеско
сакстат
сша
великобритания
национальное агентство вина
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальное агентство вина потратит на маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина 17,4 миллиона лари в 2025 году, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Агентства. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино будет активно представлено на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии. В этих странах подрядные компании Агентства проведут различные маркетинговые мероприятия. Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков. Продолжится реализация "Госпрограммы содействия популяризации грузинского вина", в рамках которой будет осуществляться софинансирование маркетинговых расходов для компаний, осуществляющих экспорт на приоритетные рынки и в различные страны мира. В рамках госпрограммы по продвижению грузинской винодельческой продукции на местном рынке по всей Грузии будут проводиться винные выставки, конкурсы и фестивали, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина, отмечают в ведомстве. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_100:0:1899:1349_1920x0_80_0_0_2563c98d8c2d8a44d68a044e8eaa3c83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, германия, юнеско, сакстат, сша, великобритания, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие
грузия, новости, экономика, германия, юнеско, сакстат, сша, великобритания, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие

Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина

21:21 22.01.2025 (обновлено: 21:23 22.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
При поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино представят на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальное агентство вина потратит на маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина 17,4 миллиона лари в 2025 году, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Агентства.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.

"Бюджет программы продвижения грузинского вина на 2025 год определен в размере 17,4 млн лари, что на 1,4 млн лари больше аналогичного бюджета прошлого года", – говорится в сообщении.

При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино будет активно представлено на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии.
В этих странах подрядные компании Агентства проведут различные маркетинговые мероприятия. Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина на выставке
Грузинские вина на выставке - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2025
Грузинские вина на выставке
© photo: Sputnik / Stringer
Продолжится реализация "Госпрограммы содействия популяризации грузинского вина", в рамках которой будет осуществляться софинансирование маркетинговых расходов для компаний, осуществляющих экспорт на приоритетные рынки и в различные страны мира.
В рамках госпрограммы по продвижению грузинской винодельческой продукции на местном рынке по всей Грузии будут проводиться винные выставки, конкурсы и фестивали, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина, отмечают в ведомстве.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
© photo: Sputnik / Edisherashvili / Перейти в фотобанкИзготовление специальных глиняных кувшинов квеври, в которых грузины традиционно хранят вино
Изготовление специальных глиняных кувшинов квеври, в которых грузины традиционно хранят вино - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2025
Изготовление специальных глиняных кувшинов квеври, в которых грузины традиционно хранят вино
© photo: Sputnik / Edisherashvili
/
Перейти в фотобанк
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0