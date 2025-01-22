Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина
21:21 22.01.2025 (обновлено: 21:23 22.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
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При поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино представят на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальное агентство вина потратит на маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина 17,4 миллиона лари в 2025 году, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом, говорится в сообщении Агентства.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
"Бюджет программы продвижения грузинского вина на 2025 год определен в размере 17,4 млн лари, что на 1,4 млн лари больше аналогичного бюджета прошлого года", – говорится в сообщении.
При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в 2025 году грузинское вино будет активно представлено на рынках США, Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии, Китая, Южной Кореи и Японии.
В этих странах подрядные компании Агентства проведут различные маркетинговые мероприятия. Грузинские производители примут участие во всех крупных международных выставках вин и алкогольных напитков.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина на выставке
Грузинские вина на выставке
© photo: Sputnik / Stringer
Продолжится реализация "Госпрограммы содействия популяризации грузинского вина", в рамках которой будет осуществляться софинансирование маркетинговых расходов для компаний, осуществляющих экспорт на приоритетные рынки и в различные страны мира.
В рамках госпрограммы по продвижению грузинской винодельческой продукции на местном рынке по всей Грузии будут проводиться винные выставки, конкурсы и фестивали, что важно для повышения потенциала винного туризма и культуры потребления вина, отмечают в ведомстве.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
© photo: Sputnik / Edisherashvili / Перейти в фотобанкИзготовление специальных глиняных кувшинов квеври, в которых грузины традиционно хранят вино
Изготовление специальных глиняных кувшинов квеври, в которых грузины традиционно хранят вино
© photo: Sputnik / Edisherashvili/
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.