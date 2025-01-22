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Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T10:47+0400
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Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стан Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению и сколько солдат действительно есть у Киева? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, политика, грузия, сирия, киев, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, сирия, киев, видео
Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ
10:47 22.01.2025 (обновлено: 12:47 22.01.2025)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стан Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению и сколько солдат действительно есть у Киева?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.