https://sputnik-georgia.ru/20250122/ischenko-besporyadki-v-gruzii-aktivizatsiya-boevikov-v-sirii-i-realnaya-chislennost-vsu-291845506.html

Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ

Ищенко: беспорядки в Грузии, активизация боевиков в Сирии и реальная численность ВСУ

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T10:47+0400

2025-01-22T10:47+0400

2025-01-22T12:47+0400

мультимедиа

видео

политика

грузия

сирия

киев

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/16/291845322_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_694e73fcfba47ef25133eb8bd9195199.jpg

Зачем президент Грузии зазывает на протесты школьников? Изменит ли возобновление боев в Сирии ситуацию с безопасностью стан Ближнего зарубежья? Готовы ли ВСУ к новому наступлению и сколько солдат действительно есть у Киева? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

сирия

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, политика, грузия, сирия, киев, видео