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Мамрадзе: Лоббизм может принести большой вред Грузии

Мамрадзе: Лоббизм может принести большой вред Грузии

Sputnik Грузия

Новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться граждане Грузии, пойдя на поводу у Запада, считает политолог Петре Мамрадзе. 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T16:50+0400

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петре мамрадзе

петр мамрадзе

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Лоббизм – дело серьезное. Он может принести большой вред, особенно такой маленькой стране, как Грузия. Я надеюсь, что наше правительство не допустит этого. Ведь новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться уважающие себя граждане Грузии", – заявил Мамрадзе.В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”. Однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.

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