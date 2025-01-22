https://sputnik-georgia.ru/20250122/mamradze-lobbizm-mozhet-prinesti-bolshoy-vred-gruzii--291851354.html
Мамрадзе: Лоббизм может принести большой вред Грузии
Мамрадзе: Лоббизм может принести большой вред Грузии
Sputnik Грузия
Новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться граждане Грузии, пойдя на поводу у Запада, считает политолог Петре Мамрадзе. 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T16:50+0400
2025-01-22T16:50+0400
2025-01-22T16:50+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
петре мамрадзе
петр мамрадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/16/291851153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4c903f3a3ced69c57814e2556559f19.jpg
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Лоббизм – дело серьезное. Он может принести большой вред, особенно такой маленькой стране, как Грузия. Я надеюсь, что наше правительство не допустит этого. Ведь новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться уважающие себя граждане Грузии", – заявил Мамрадзе.В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”. Однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/16/291851153_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b8698f686a50529c2bb673b53f4a264.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, видео
Мамрадзе: Лоббизм может принести большой вред Грузии
Новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться граждане Грузии, пойдя на поводу у Запада, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Лоббизм – дело серьезное. Он может принести большой вред, особенно такой маленькой стране, как Грузия. Я надеюсь, что наше правительство не допустит этого. Ведь новые выборы – это самое постыдное, на что могут согласиться уважающие себя граждане Грузии", – заявил Мамрадзе.
В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, так как оппозиционные лидеры заявляют, что выборы 26 октября в Грузии были “тотально фальсифицированы”. Однако наблюдатели от ОБСЕ не зафиксировали в избирательном процессе никаких критических нарушений.