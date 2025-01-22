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Мэрия Тбилиси увеличила помощь долгожителям столицы в десять раз

Мэрия Тбилиси увеличила помощь долгожителям столицы в десять раз

Sputnik Грузия

По информации мэра, в прошлом году деньги получили 57 человек 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T18:18+0400

2025-01-22T18:18+0400

2025-01-22T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Гражданам Грузии, достигшим 100-летнего возраста и более, зарегистрированным в Тбилиси, мэрия ежегодно будет зачислять по 10 тысяч лари, в 10 раз больше, чем раньше, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси с 2015 года, поздравляя с днем рождения всех долгожителей столицы, которым исполнилось 100 лет и более, дарила им по 1 тысячи лари.По информации мэра, в прошлом году деньги получили 57 человек, 23 из которых были в возрасте 100 лет, а 34 – в возрасте 101 года и старше. "Хочу пожелать этим людям, прежде всего, крепкого здоровья и долгих лет жизни", – отметил он. К заявлению необходимо приложить удостоверение личности гражданина, достигшего 100-летнего возраста, и информационную карточку, выданную Гражданским реестром, подтверждающую непрерывную регистрацию в Тбилиси за последний год. Тем пожилым людям, которые уже воспользовались программой до 2025 года, больше не придется писать заявление, и помощь будет зачислена им напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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