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Напавшему на сотрудников полиции в Батуми предъявлены обвинения
Напавшему на сотрудников полиции в Батуми предъявлены обвинения
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T20:04+0400
2025-01-22T20:04+0400
2025-01-22T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке убийства трех сотрудников полиции в Батуми одному человеку. По данным следствия, обвиняемый 20 января напал на трех инспекторов патрульной полиции с ножом и нанес им опасные для жизни ранения. Инспекторы прибыли на место происшествия после ночного звонка на номер "112" о проблеме, связанной с гражданином якобы с психическим расстройством. Напавшего задержали 21 января. Его обвиняют в попытке убийства сотрудников полиции во время исполнения ими служебных обязанностей. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой поместить обвиняемого в медучреждение с целью проведения стационарно-психиатрической экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Напавшему на сотрудников полиции в Батуми предъявлены обвинения
20:04 22.01.2025 (обновлено: 20:34 22.01.2025)
В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке убийства трех сотрудников полиции в Батуми одному человеку.
По данным
следствия, обвиняемый 20 января напал на трех инспекторов патрульной полиции с ножом и нанес им опасные для жизни ранения.
Инспекторы прибыли на место происшествия после ночного звонка на номер "112" о проблеме, связанной с гражданином якобы с психическим расстройством.
Напавшего задержали 21 января. Его обвиняют в попытке убийства сотрудников полиции во время исполнения ими служебных обязанностей. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой поместить обвиняемого в медучреждение с целью проведения стационарно-психиатрической экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.