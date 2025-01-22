https://sputnik-georgia.ru/20250122/napavshemu-na-sotrudnikov-politsii-v-batumi-predyavleny-obvineniya-291854315.html

Напавшему на сотрудников полиции в Батуми предъявлены обвинения

Напавшему на сотрудников полиции в Батуми предъявлены обвинения

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке убийства трех сотрудников полиции в Батуми одному человеку. По данным следствия, обвиняемый 20 января напал на трех инспекторов патрульной полиции с ножом и нанес им опасные для жизни ранения. Инспекторы прибыли на место происшествия после ночного звонка на номер "112" о проблеме, связанной с гражданином якобы с психическим расстройством. Напавшего задержали 21 января. Его обвиняют в попытке убийства сотрудников полиции во время исполнения ими служебных обязанностей. В случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с просьбой поместить обвиняемого в медучреждение с целью проведения стационарно-психиатрической экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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