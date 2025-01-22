https://sputnik-georgia.ru/20250122/peregovory-prodolzhayutsya-kak-obstoyat-dela-so-stroitelstvom-glubokovodnogo-porta-gruzii-291850558.html

Переговоры продолжаются: как обстоят дела со строительством глубоководного порта Грузии?

Переговоры продолжаются: как обстоят дела со строительством глубоководного порта Грузии?

Sputnik Грузия

Согласно плану властей, первый корабль порт Анаклия примет уже в 2028 году 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T20:20+0400

2025-01-22T20:20+0400

2025-01-22T20:20+0400

леван давиташвили

анаклия

самегрело

китай

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23333/80/233338036_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_47dd45499f7139ed2900b1472a0859b2.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Подробности об усилении компании по строительству глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) станут известны в феврале, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. При этом он отметил, что следующее уточнение деталей с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании, запланировано на апрель 2025 года. "Очередной датой уточнения предложений от претендента будет апрель 2025 года. Во время переговоров претендент поднял много вопросов. Мы дали ответ и потребовали уточнений", – сказал Давиташвили. По его словам, переговоры – всегда длительный процесс, однако по плану первый корабль порт примет уже в 2028 году. Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

самегрело

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

леван давиташвили, анаклия, самегрело, китай, экономика, грузия, новости