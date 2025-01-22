Переговоры продолжаются: как обстоят дела со строительством глубоководного порта Грузии?
© courtesy of Anaklia magazineКаким должен быть порт Анаклия
© courtesy of Anaklia magazine
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Согласно плану властей, первый корабль порт Анаклия примет уже в 2028 году
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Подробности об усилении компании по строительству глубоководного порта в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) станут известны в феврале, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Владельцем 51% доли порта Анаклия будет государство, а остальное получит частный инвестор. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире.
"Исходя из того, что ведутся переговоры по важным вопросам, я пока не могу представить больше информации. Идет усиление консорциума, и его состав станет более солидным, что укрепит этот проект. Больше информации у нас будет в феврале", – сказал Давиташвили.
При этом он отметил, что следующее уточнение деталей с китайско-сингапурским консорциумом China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd., который стал единственной компанией, выразившей заинтересованность в инвестировании, запланировано на апрель 2025 года.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
Министр экономики Леван Давиташвили на Конференции ООН по изменению климата
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Очередной датой уточнения предложений от претендента будет апрель 2025 года. Во время переговоров претендент поднял много вопросов. Мы дали ответ и потребовали уточнений", – сказал Давиташвили.
По его словам, переговоры – всегда длительный процесс, однако по плану первый корабль порт примет уже в 2028 году.
Строительство глубоководного порта в Анаклия началось в октябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза.
© photo: Anaklia Анаклия. Грузия. порт
Анаклия. Грузия. порт
© photo: Anaklia
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.