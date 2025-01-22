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Политика Европы в отношении Грузии не изменится из-за Трампа – политолог

Политика Европы в отношении Грузии не изменится из-за Трампа – политолог

Sputnik Грузия

Грузинский политолог считает, что в Европе не будут сожалеть о критике, высказанной в адрес властей Грузии из-за принятого закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T13:47+0400

2025-01-22T13:47+0400

2025-01-22T13:47+0400

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Европейские чиновники не будут сожалеть о критике, которой подвергли власти Грузии из-за принятого закона об ЛГБТ*-пропаганде, несмотря на то, что ценности новоизбранного президента США Дональда Трампа соответствуют ценностям, о которых заявляют представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", считает политолог Петре Мамрадзе.Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Перед Грузией никто извиняться не будет, но Трампу возражать не посмеют", – заявил Мамрадзе.Ранее президент Трамп заявил, что власти США будут официально признавать только два пола – мужской и женский. В то время как грузинские власти подверглись жесткой критике Запада после принятия закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды.

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