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Сколько наторговали Грузия и Россия в 2024 году
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2024 году
Sputnik Грузия
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8% 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2024 году вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 2,5 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 3,7%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8%. Из Грузии в РФ вывезли 141,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 69,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 66,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-декабре 2024 года из соседней страны завезли 324,7 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 698,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 650,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 199,8 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 41,8 тысячи тонн масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракции. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2024 году
09:01 22.01.2025 (обновлено: 09:16 22.01.2025)
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8%
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2024 году вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 2,5 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 3,7%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России в 2024 году
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
681,5
3,7
Импорт
1 849,8
6,0
Всего
2 531,3
5,4
Из Грузии в РФ вывезли 141,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 69,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 66,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров в 2024 году
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
182,6
8,5
Спиртные напитки
154,7
129,6
Минеральные воды
76,9
24,4
Лимонад
61,7
1,5
Плоды
32,2
14,2
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-декабре 2024 года из соседней страны завезли 324,7 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 698,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 650,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 199,8 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 41,8 тысячи тонн масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракции.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров в 2024 году
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
519,5
-5,9
Газ
180,9
37,9
Изделия из стали
114,5
97,6
Пшеница и меслин
75,7
34,6
Масло подсолнечное
44,6
13,8
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.