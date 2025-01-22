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Сколько наторговали Грузия и Россия в 2024 году

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2024 году

Sputnik Грузия

Доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8% 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2024 году вырос на 5,4% по сравнению с 2023 годом и составил 2,5 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос на 3,7%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2024 году составила 10,8%. Из Грузии в РФ вывезли 141,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 69,9 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 66,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,8 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-декабре 2024 года из соседней страны завезли 324,7 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 698,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 650,7 тысячи тонн природного и попутного газов, 199,8 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 41,8 тысячи тонн масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракции. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения