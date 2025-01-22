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Центральный проспект Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации
Центральный проспект Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации
Sputnik Грузия
Праздничные украшения были установлены на 90 улицах и 30 площадях столицы 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T17:13+0400
2025-01-22T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение транспортных средств на проспекте Руставели будет ограничено с 00:00 до 08:00 23 января в связи с демонтажем новогодней иллюминации, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Всего иллюминация и новогодние конструкции были установлены на 90 улицах и 30 площадях столицы. Монтаж праздничных украшений начался в конце ноября и завершился к началу декабря. В указанный период транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. Движение от проспекта Меликишвили в сторону улиц района Мтацминда будет разрешено по улицам Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе. С других улиц Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и к станции метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы движение будет ограничено только в сторону проспекта Руставели. Транспортные средства, направляющиеся от станции метро "Руставели" к площади Свободы, после поворота у оливкового дерева продолжат путь через улицу Джавахишвили и правую набережную Мтквари (Кура). Общественный транспорт, обслуживающий пассажиров на этой территории, пойдет на правую набережную Куры через улицу Джавахишвили и далее выедет на улицу Бараташвили, после чего будет курсировать по установленной схеме. Мэрия Тбилиси потратила до 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни", установку новогодней иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Центральный проспект Тбилиси перекроют из-за демонтажа новогодней иллюминации
17:13 22.01.2025 (обновлено: 17:39 22.01.2025)
Праздничные украшения были установлены на 90 улицах и 30 площадях столицы
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение транспортных средств на проспекте Руставели будет ограничено с 00:00 до 08:00 23 января в связи с демонтажем новогодней иллюминации, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Всего иллюминация и новогодние конструкции были установлены на 90 улицах и 30 площадях столицы. Монтаж праздничных украшений начался в конце ноября и завершился к началу декабря.
В указанный период транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
Движение от проспекта Меликишвили в сторону улиц района Мтацминда будет разрешено по улицам Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем по улицам Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
С других улиц Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и к станции метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы движение будет ограничено только в сторону проспекта Руставели.
Транспортные средства, направляющиеся от станции метро "Руставели" к площади Свободы, после поворота у оливкового дерева продолжат путь через улицу Джавахишвили и правую набережную Мтквари (Кура).
Общественный транспорт, обслуживающий пассажиров на этой территории, пойдет на правую набережную Куры через улицу Джавахишвили и далее выедет на улицу Бараташвили, после чего будет курсировать по установленной схеме.
Мэрия Тбилиси потратила до 8,6 миллиона лари на обустройство "Рождественской деревни", установку новогодней иллюминации и проведение гала-концерта в новогоднюю ночь.