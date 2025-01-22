https://sputnik-georgia.ru/20250122/v-mechte-prokommentirovali-zayavlenie-gossekretarya-ssha-o-natsionalnykh-interesakh-291854036.html
В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах
В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах
Sputnik Грузия
В партии "Грузинская мечта" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа 22.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-22T19:56+0400
2025-01-22T19:56+0400
2025-01-22T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал действия администрации прошлого президента США Джо Байдена вредительством и положительно оценил последнее заявление нового госсекретаря Марко Рубио.Рубио сделал заявление относительно ожиданий о том, что каждая страна на земле будет отстаивать свои национальные интересы. Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузии и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В "Грузинской мечте" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа. В "Грузинской мечте" также уверены, что Трамп выполнит свое обещание относительно завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем, что, в свою очередь, отразится на Грузии, поскольку интерес, который существовал в течение этих трех лет к открытию второго фронта в Грузии, будет автоматически снят. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мамука мдинарадзе, сша, политика, грузия, новости, украина, джо байден, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, тбилиси
мамука мдинарадзе, сша, политика, грузия, новости, украина, джо байден, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, тбилиси
В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах
В партии "Грузинская мечта" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал действия администрации прошлого президента США Джо Байдена вредительством и положительно оценил последнее заявление нового госсекретаря Марко Рубио.
Рубио сделал заявление относительно ожиданий о том, что каждая страна на земле будет отстаивать свои национальные интересы.
"Радует, что о суверенитете говорят представители той страны, во главе которой еще несколько дней назад стоял правитель-вредитель", - сказал Мдинарадзе.
Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузии и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Власти Грузии считают это интересом проявлением Deep state ("глубинного государства") или глобальной партии войны.
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Очень важна именно первая часть заявления, о суверенитете, поскольку администрация Байдена делала такие заявления и вредительства, так сильно увеличила роль Deep state в Грузии и осуществлялось такое давление, что никто даже представить не мог, что когда-то будет сделано такое заявление", - сказал Мдинарадзе.
В "Грузинской мечте" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа.
В "Грузинской мечте" также уверены, что Трамп выполнит свое обещание относительно завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем, что, в свою очередь, отразится на Грузии, поскольку интерес, который существовал в течение этих трех лет к открытию второго фронта в Грузии, будет автоматически снят.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России