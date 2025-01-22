https://sputnik-georgia.ru/20250122/v-mechte-prokommentirovali-zayavlenie-gossekretarya-ssha-o-natsionalnykh-interesakh-291854036.html

В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах

В "Мечте" прокомментировали заявление госсекретаря США о национальных интересах

Sputnik Грузия

В партии "Грузинская мечта" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T19:56+0400

2025-01-22T19:56+0400

2025-01-22T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал действия администрации прошлого президента США Джо Байдена вредительством и положительно оценил последнее заявление нового госсекретаря Марко Рубио.Рубио сделал заявление относительно ожиданий о том, что каждая страна на земле будет отстаивать свои национальные интересы. Отношения Грузии и США ухудшились при администрации Байдена. США разорвали стратегическое партнерство с Грузии и ввели санкции против представителей правительства, депутатов и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. В "Грузинской мечте" не раз высказывали надежду на перезагрузку отношений с США при администрации Трампа. В "Грузинской мечте" также уверены, что Трамп выполнит свое обещание относительно завершения конфликта на Украине в ближайшем будущем, что, в свою очередь, отразится на Грузии, поскольку интерес, который существовал в течение этих трех лет к открытию второго фронта в Грузии, будет автоматически снят. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мамука мдинарадзе, сша, политика, грузия, новости, украина, джо байден, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, тбилиси