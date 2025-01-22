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Закон об "иноагентах" может стать неактуальным на фоне решения США – лидер "Мечты"
Закон об "иноагентах" может стать неактуальным на фоне решения США – лидер "Мечты"
Sputnik Грузия
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом 22.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузии может не понадобиться закон "О прозрачности иностранного влияния" на фоне решения администрации Трампа, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на срок 90 дней до проверки на соответствие политическим целям администрации США. Также было указано, что никакая дальнейшая иностранная помощь не будет предоставляться без соответствия внешней политике США. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, тбилиси, израиль, дональд трамп, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Закон об "иноагентах" может стать неактуальным на фоне решения США – лидер "Мечты"
18:06 22.01.2025 (обновлено: 18:24 22.01.2025)
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузии может не понадобиться закон "О прозрачности иностранного влияния" на фоне решения администрации Трампа, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на срок 90 дней до проверки на соответствие политическим целям администрации США. Также было указано, что никакая дальнейшая иностранная помощь не будет предоставляться без соответствия внешней политике США.
"Это решение будет иметь следующее влияние: нам больше может не понадобиться вообще закон "О прозрачности иностранного влияния". Даже это подтверждает, что закон "О прозрачности" был не просто хорошим, но и обязательным. Одно из первых решений Трампа это подтвердило", – сказал Мдинарадзе.
Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов.
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят в Грузии и вступил в силу 3 июня 2024 года, несмотря на массовые протесты и критику со стороны западных стран.
Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации.
По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы.
В правительстве утверждают, что прозрачность, напротив, является основой европейских стандартов. Власти также отметили, что аналогичные законы действуют в таких странах, как США, Израиль, Франция и Австралия, а в Евросоюзе аналогичная инициатива находится на стадии обсуждения. По словам представителей правящей партии, значительная часть средств, выделяемых американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека.