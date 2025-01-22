https://sputnik-georgia.ru/20250122/zakon-ob-inoagentakh-mozhet-stat-neaktualnym-na-fone-resheniya-ssha---lider-mechty-291853130.html

Закон об "иноагентах" может стать неактуальным на фоне решения США – лидер "Мечты"

Закон об "иноагентах" может стать неактуальным на фоне решения США – лидер "Мечты"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом 22.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-22T18:06+0400

2025-01-22T18:06+0400

2025-01-22T18:24+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузии может не понадобиться закон "О прозрачности иностранного влияния" на фоне решения администрации Трампа, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на срок 90 дней до проверки на соответствие политическим целям администрации США. Также было указано, что никакая дальнейшая иностранная помощь не будет предоставляться без соответствия внешней политике США. Закон об "иноагентах" является одной из главных причин разлада между Грузией и Западом. Представители Запада считают, что закон не соответствует нормам демократии, тогда как власти Грузии уверяют, что закон направлен лишь на обеспечение прозрачности зарубежного финансирования и намного мягче западных аналогов. Власти обосновали необходимость принятия закона стремлением обеспечить прозрачность финансирования неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. По их словам, такой подход соответствует европейским ценностям. Однако оппоненты закона считают, что он препятствует евроатлантической интеграции Грузии и нарушает демократические принципы. Часть неправительственных организаций и СМИ обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на новый закон, считая его нарушающим права человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, тбилиси, израиль, дональд трамп, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия