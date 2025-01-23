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СВО: освобождение Великой Новоселки открывает новые перспективы

СВО: освобождение Великой Новоселки открывает новые перспективы

Sputnik Грузия

Пока у США и НАТО нет ответа на стратегические вызовы, киевский "ящик Пандоры" могут на время прикрыть, отмечет военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T20:53+0400

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Освобождение от украинских боевиков Великой Новоселки – это разгром крупнейшего укрепрайона ВСУ, он открывает российским войскам новые оперативные возможности.В ходе оперативного охвата и трехдневного российского штурма 20 января освобожден поселок городского типа Великая Новоселка на западе ДНР. Гарнизон противника в основном уничтожен. Уцелевшие группы иностранных наемников и солдат ВСУ спасаются бегством, при этом многие тонут в реке Мокрые Ялы. Российская группировка войск "Восток" продолжает движение в глубину обороны противника в Донбассе, перемалывая формирования девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Днепроэнергия, Разлив, Отрадное, Новополь.Ликвидация "котла" в Великой Новоселке высвободила значительные силы для продвижения российских войск на нескольких направлениях, сделала практически бессмысленным строительство новой линии украинской обороны в Днепропетровской области (Новопавловка – Межевая – Славянка), в 30 километрах западнее города Покровска. Группировка "Восток" из района Великой Новоселки (с юга) может ударить во фланг и тыл днепропетровской "фортеции" ВСУ, содействуя штурму группировки "Центр" с восточного направления.Пытаясь остановить российское зимнее наступление в Донбассе, генштаб ВСУ уже истратил стратегические резервы – 14 вновь сформированных и подготовленных странами НАТО бригад. Киевский режим может попросту не пережить оборону Днепропетровской области, поскольку для западных руководителей/спонсоров ВСУ разгром становится слишком очевидным и позорным. Именно поэтому в Вашингтоне заговорили о мирном урегулировании конфликта.Всем ясно: возможности Запада на исходе, а вне "железного потока" из США и НАТО – украинских ресурсов для войны с Россией нет. Мобилизационный резерв Зеленского не бесконечен. По данным ООН, скорость убыли населения Украины в 2025 году составляет 430 человек в день. Даже без учета фронтовых потерь ВСУ, которые (по данным украинской стороны) давно превысили 1 млн военнослужащих – погибшими и пропавшими без вести. Огромные потери постоянно снижают уровень подготовки и мотивации украинских войск.Колоссальный дисбалансРоссия методично, "весомо, грубо, зримо" приближается к достижению целей СВО – демилитаризации и денацификации Украины (НАТО). Немецкое издание Welt считает, что Москва намерена полностью взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области до 2026 года. Заметим, изменение географических реалий – побочный результат недомыслия (недоговороспособности) киевского режима и его западных хозяев. Которые, по данным американского журнала Time, изначально не собирались "любой ценой" обеспечивать киевскому режиму возврат утерянных территорий.Газета New York Times в субботу напомнила, как председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли в конце 2022 года предложил Киеву воспользоваться некими успехами на фронте для выгодных мирных переговоров с Москвой, однако американский госсекретарь Энтони Блинкен выступил категорически против любого диалога с Россией. Затем США вложили 1,5 млрд долларов в секретную программу сборки "украинских" беспилотников из западных комплектующих. Сегодня Вашингтон лицемерно пытается переложить тяжкое бремя неизбежного поражения ВСУ на европейцев, которые якобы недостаточно поддерживали Киев.Французский военный эксперт (полковник, кавалер Почетного легиона и Национального ордена за заслуги) отметил ключевой фактор технологического превосходства России над всеми странами НАТО: "Использование "Орешника" в Днепропетровске показало, что у России есть гиперзвуковой неядерный арсенал, неизвестный на Западе. Удар был нанесен по заводу, где хранилось западное вооружение, в том числе SCALP, Storm Shadows и ATACMS… Доктрина ядерного сдерживания эволюционировала, а Запад не сумел отреагировать на эти изменения.Очевидно, удар был посланием, адресованным прежде всего европейцам, а точнее – двум странам, поставляющим Storm Shadow и SCALP: Франции и Великобритании. "Орешник" продемонстрировал технологическое доминирование России и отсутствие западных аналогов. Это неизбежно ставит стратегические вопросы перед НАТО". На Западе осознали "колоссальный дисбаланс" сил на украинском ТВД.Пока у США и НАТО нет ответа на стратегические вызовы, киевский "ящик Пандоры" могут на время прикрыть. И все же на Западе надеются "восстановить определенный баланс в стратегическом диалоге с Россией", маниакально стремятся услышать шелест российского "Орешника" и других изделий над своими неразумными головами. Москва со своей стороны не заинтересована в "заморозке" вооруженного конфликта на неопределенный срок, с неясной перспективой урегулирования, и намерена безотлагательно решить стратегическую проблему безопасности – надежно нейтрализовать Украину и НАТО "здесь и сейчас".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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