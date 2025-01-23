https://sputnik-georgia.ru/20250123/na-skolko-vyrastut-tseny-v-gruzii-v-2025-godu-prognozy-291850798.html

На сколько вырастут цены в Грузии в 2025 году? Прогнозы

На сколько вырастут цены в Грузии в 2025 году? Прогнозы

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года, по сравнению с декабрем 2023-го, больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T09:01+0400

2025-01-23T09:01+0400

2025-01-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Годовая инфляция в 2025 году останется в пределах целевого показателя 3%, такие прогнозы выдвинули эксперты различных финансовых институтов Грузии. Годовая инфляция (декабрь 2024 года к декабрю 2023-го) в Грузии составила 1,9% при целевом показателе 3%.Повышение цен в пределах целевого уровня прогнозируют и аналитики TBC Capital. По их мнению, на инфляцию окажет влияние повышение акциза на табачные изделия и ослабление разовых эффектов, влиявших на цены в 2024 году. По мнению аналитиков, инфляция все же останется в пределах целевого уровня в 3%. О стабилизации инфляции на целевом уровне говорит и Национальный банк Грузии. По его мнению, неопределенность, выросшая на местном и глобальном уровнях, а также колебания цен на транспортировку на международном рынке, увеличивают риски, которые могут оказать давление на цены. С какими тенденциями завершился 2024 год? В декабре 2024 года, по сравнению с декабрем 2023-го, больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,7%), на алкогольную и табачную продукцию (5,9%), в сфере образования (5,1%), на продовольствие и безалкогольные напитки (3,6%), а также в сфере здравоохранения (3,7%). При этом в годовом исчислении цены снизились на связь (12,7%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,2%), транспорт (1,4%), одежду и обувь (1,9%), а также на отдых и развлечения (0,1%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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