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Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии: новые данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии: новые данные

Sputnik Грузия

За год было убито два несовершеннолетних, а семеро стали жертвами попыток убийства 23.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 декабря 2024 года, составило 539 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 493 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 25 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за год признано 1 373 лица младше 18 лет, из которых 607 стали жертвами семейного насилия, 180 – жертвами сексуальных преступлений и 190 – жертвами угроз. За этот период было убито два несовершеннолетних, а семеро стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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