https://sputnik-georgia.ru/20250123/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-v-2024-godu-291854564.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2024 году?

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз призывали своих граждан соблюдать правила пребывания в странах ЕС, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Страны Евросоюза в 2024 году приняли решение о депортации на родину 4 196 грузинских граждан, 21 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из выдворенных на родину, 2 445 – мужчины и 685 – женщины. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 543 человека), затем идут Франция (710), Греция (201), Швейцария (148), Италия (92), Польша (91) и Испания (58). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 21 депортированному в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Франции, Венгрии, Швеции, Норвегии, Румынии, Италии, Польши и Греции. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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