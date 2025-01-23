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Центробанк Турции смягчает монетарную политику
Центробанк Турции смягчает монетарную политику
Sputnik Грузия
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее. 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T17:58+0400
2025-01-23T17:58+0400
2025-01-23T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.В конце декабря 2024 года Центробанк Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку – до 47,5% с 50%.Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта 2024 года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, ставка рефинансирования
новости, экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, ставка рефинансирования
Центробанк Турции смягчает монетарную политику
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.
ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik.
Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Об этом сообщается на сайте
регулятора.
В конце декабря 2024 года Центробанк Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку – до 47,5% с 50%.
Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта 2024 года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.