https://sputnik-georgia.ru/20250123/tsentrobank-turtsii-smyagchaet-monetarnuyu-politiku-291860844.html

Центробанк Турции смягчает монетарную политику

Центробанк Турции смягчает монетарную политику

Sputnik Грузия

Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее. 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T17:58+0400

2025-01-23T17:58+0400

2025-01-23T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Центральный банк Турции снизил ключевую ставку до 45% с 47,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.В конце декабря 2024 года Центробанк Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку – до 47,5% с 50%.Центральный банк Турции сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта 2024 года. А предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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