https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gosdume-otsenili-trebovaniya-trampa-po-ukraine-291859572.html
В Госдуме оценили требования Трампа по Украине
В Госдуме оценили требования Трампа по Украине
Sputnik Грузия
Член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление Трампа по Украине работой на публику 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T13:49+0400
2025-01-23T13:49+0400
2025-01-23T14:14+0400
россия
в мире
политика
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276082193_0:179:3237:2000_1920x0_80_0_0_8f5e131318ca5cf0818b932b44d31369.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Требование президента США Дональда Трампа к России о прекращении конфликта на Украине является работой на американскую публику, считает депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Трамп подчеркнул, что не стремится навредить России, однако призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории. "Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдемся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат, а оформление, яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", – сказал депутат, сообщает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276082193_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_b491a33c69ee10124c5a0ab7918e2946.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, украина, сша, дональд трамп
россия, в мире, политика, украина, сша, дональд трамп
В Госдуме оценили требования Трампа по Украине
13:49 23.01.2025 (обновлено: 14:14 23.01.2025)
Член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление Трампа по Украине работой на публику
ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Требование президента США Дональда Трампа к России о прекращении конфликта на Украине является работой на американскую публику, считает депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Трамп подчеркнул, что не стремится навредить России, однако призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.
"У Трампа есть американская аудитория, которая видит в нем мирового сильного лидера всего западного мира, и он не может ее разочаровать. Именно с этим я связываю его заявление. Работа на публику и на результат могут сильно отличаться", – сказал Белик.
По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории.
"Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдемся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат, а оформление, яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", – сказал депутат, сообщает РИА Новости
.