https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gosdume-otsenili-trebovaniya-trampa-po-ukraine-291859572.html

В Госдуме оценили требования Трампа по Украине

В Госдуме оценили требования Трампа по Украине

Sputnik Грузия

Член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик назвал заявление Трампа по Украине работой на публику 23.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Требование президента США Дональда Трампа к России о прекращении конфликта на Украине является работой на американскую публику, считает депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Трамп подчеркнул, что не стремится навредить России, однако призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.По его мнению, переговоры по Украине будут проходить "без шума и пыли", но под громкие заявления для внутренней аудитории. "Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами. Но нам все равно, что думают на Западе. Если мы сойдемся с Трампом на приемлемых для нас условиях, то пусть что хочет рассказывает на публику, нам важен практический результат, а оформление, яркие краски и славу пусть забирает новая администрация США", – сказал депутат, сообщает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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россия, в мире, политика, украина, сша, дональд трамп