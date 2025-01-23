https://sputnik-georgia.ru/20250123/v-gruzii-vyyavili-fakt-moshennichestva-cherez-onlayn-totalizatory-291865087.html

В Грузии выявили факт мошенничества через онлайн-тотализаторы

В Грузии выявили факт мошенничества через онлайн-тотализаторы

Sputnik Грузия

Один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег при помощи онлайн-тотализатора задержали четырех человек. Как установило следствие, обвиняемые под разными именами делали ставки на определенные игры на сайте онлайн-тотализатора, а после один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные. По версии следствия, таким способом мошенники получили 700 тысяч лари, которые принадлежали тотализаторам. После этого, мошенники приобрели два автомобиля и пустили деньги в оборот. Следствие изъяло автомобили и часть денег в размере 52 тысяч долларов. Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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