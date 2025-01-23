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В Грузии выявили факт мошенничества через онлайн-тотализаторы
В Грузии выявили факт мошенничества через онлайн-тотализаторы
Sputnik Грузия
Один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные 23.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-23T23:43+0400
2025-01-23T23:43+0400
2025-01-23T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег при помощи онлайн-тотализатора задержали четырех человек. Как установило следствие, обвиняемые под разными именами делали ставки на определенные игры на сайте онлайн-тотализатора, а после один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные. По версии следствия, таким способом мошенники получили 700 тысяч лари, которые принадлежали тотализаторам. После этого, мошенники приобрели два автомобиля и пустили деньги в оборот. Следствие изъяло автомобили и часть денег в размере 52 тысяч долларов. Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
В Грузии выявили факт мошенничества через онлайн-тотализаторы
23:43 23.01.2025 (обновлено: 23:57 23.01.2025)
Один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег при помощи онлайн-тотализатора задержали четырех человек.
Как установило следствие, обвиняемые под разными именами делали ставки на определенные игры на сайте онлайн-тотализатора, а после один из член преступной группы, который работал в компании по организации тотализатора, менял результаты игр и превращал проигрышные билеты в выигрышные.
По версии следствия, таким способом мошенники получили 700 тысяч лари, которые принадлежали тотализаторам.
После этого, мошенники приобрели два автомобиля и пустили деньги в оборот.
Следствие изъяло автомобили и часть денег в размере 52 тысяч долларов.
Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.