https://sputnik-georgia.ru/20250123/verkhniy-lars-segodnya-vezda-v-gruziyu-ozhidayut-pochti-15-tysyachi-bolshegruzov-291860093.html

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают почти 1,5 тысячи большегрузов

Верхний Ларс сегодня: въезда в Грузию ожидают почти 1,5 тысячи большегрузов

Sputnik Грузия

Всего в электронной очереди в четверг в первой половине дня зарегистрировано 1 480 грузовиков 23.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-23T14:43+0400

2025-01-23T14:43+0400

2025-01-23T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Почти полторы тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Ограничения на движение большегрузов через грузино-российскую границу, введенные из-за непогоды – метели и плохой видимости 19 января, были сняты уже на следующий день. Несмотря на это, очереди сохраняются. Всего в электронной очереди в четверг в первой половине дня зарегистрировано 1 480 грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге