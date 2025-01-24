"Захватывающие" разговоры президентов и подмигивающий Буш: самые смешные фото недели

Вице-президент Джей Ди Вэнс, президент Дональд Трамп и сын Вэнса Вивек на церемонии инаугурации президента в Вашингтоне.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, президент Дональд Трамп и сын Вэнса Вивек на церемонии инаугурации президента в Вашингтоне.
Львята в хосписе для диких животных "Дом тигра" в Выборгском районе Ленинградской области.
Львята в хосписе для диких животных "Дом тигра" в Выборгском районе Ленинградской области.
Сторонники Трампа собираются на стадионе Capital One Arena накануне инаугурации в Вашингтоне.
Сторонники Трампа собираются на стадионе Capital One Arena накануне инаугурации в Вашингтоне.
Райан Бенсетти и Тифани Давио во время 28-го Международного фестиваля комедийных фильмов во Франции.
Райан Бенсетти и Тифани Давио во время 28-го Международного фестиваля комедийных фильмов во Франции.
Девушка обновляет своего украшенного гирляндами снеговика в Лос-Анджелесе.
Девушка обновляет своего украшенного гирляндами снеговика в Лос-Анджелесе.
Сотни православных верующих участвуют в заплыве к распятию, ныряя в ледяную воду Охридского озера, Северная Македония.
Сотни православных верующих участвуют в заплыве к распятию, ныряя в ледяную воду Охридского озера, Северная Македония.
Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш прибывают на 60-ю инаугурацию президента в Ротонде Капитолия США.
Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш прибывают на 60-ю инаугурацию президента в Ротонде Капитолия США.
Гигантские панды "Мэй Чжу" и "Мэн Мэн" играют в сафари-парке в Китае.
Гигантские панды "Мэй Чжу" и "Мэн Мэн" играют в сафари-парке в Китае.
Канцлер Германии Олаф Шольц подает сигнал министру иностранных дел Германии Анналене Баербок в канцелярии канцлера в Берлине.
Канцлер Германии Олаф Шольц подает сигнал министру иностранных дел Германии Анналене Баербок в канцелярии канцлера в Берлине.
Члены поисково-спасательной команды K9 в Стормонте, Северная Ирландия.
Члены поисково-спасательной команды K9 в Стормонте, Северная Ирландия.