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"Захватывающие" разговоры президентов и подмигивающий Буш: самые смешные фото недели
"Захватывающие" разговоры президентов и подмигивающий Буш: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 24.01.2025, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

"Захватывающие" разговоры президентов и подмигивающий Буш: самые смешные фото недели

10:42 24.01.2025
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Matt Rourke

Вице-президент Джей Ди Вэнс, президент Дональд Трамп и сын Вэнса Вивек на церемонии инаугурации президента в Вашингтоне.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, президент Дональд Трамп и сын Вэнса Вивек на церемонии инаугурации президента в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Matt Rourke

Вице-президент Джей Ди Вэнс, президент Дональд Трамп и сын Вэнса Вивек на церемонии инаугурации президента в Вашингтоне.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Львята в хосписе для диких животных "Дом тигра" в Выборгском районе Ленинградской области.

Львята в хосписе для диких животных &quot;Дом тигра&quot; в Выборгском районе Ленинградской области. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Львята в хосписе для диких животных "Дом тигра" в Выборгском районе Ленинградской области.

© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

Сторонники Трампа собираются на стадионе Capital One Arena накануне инаугурации в Вашингтоне.

Сторонники Трампа собираются на стадионе Capital One Arena накануне инаугурации в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

Сторонники Трампа собираются на стадионе Capital One Arena накануне инаугурации в Вашингтоне.

© Getty Images / Dominique Charriau

Райан Бенсетти и Тифани Давио во время 28-го Международного фестиваля комедийных фильмов во Франции.

Райан Бенсетти и Тифани Давио во время 28-го Международного фестиваля комедийных фильмов во Франции. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Dominique Charriau

Райан Бенсетти и Тифани Давио во время 28-го Международного фестиваля комедийных фильмов во Франции.

© AP Photo / Gerald Herbert

Девушка обновляет своего украшенного гирляндами снеговика в Лос-Анджелесе.

Девушка обновляет своего украшенного гирляндами снеговика в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Gerald Herbert

Девушка обновляет своего украшенного гирляндами снеговика в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu/Nake Batev

Сотни православных верующих участвуют в заплыве к распятию, ныряя в ледяную воду Охридского озера, Северная Македония.

Сотни православных верующих участвуют в заплыве к распятию, ныряя в ледяную воду Охридского озера, Северная Македония. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu/Nake Batev

Сотни православных верующих участвуют в заплыве к распятию, ныряя в ледяную воду Охридского озера, Северная Македония.

© AP Photo / Pool/Julia Demaree Nikhinson

Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш прибывают на 60-ю инаугурацию президента в Ротонде Капитолия США.

Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш прибывают на 60-ю инаугурацию президента в Ротонде Капитолия США. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pool/Julia Demaree Nikhinson

Бывший президент Джордж Буш-младший и Лора Буш прибывают на 60-ю инаугурацию президента в Ротонде Капитолия США.

© Getty Images / China News Service/Chen Jimin

Гигантские панды "Мэй Чжу" и "Мэн Мэн" играют в сафари-парке в Китае.

Гигантские панды &quot;Мэй Чжу&quot; и &quot;Мэн Мэн&quot; играют в сафари-парке в Китае. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / China News Service/Chen Jimin

Гигантские панды "Мэй Чжу" и "Мэн Мэн" играют в сафари-парке в Китае.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Олаф Шольц подает сигнал министру иностранных дел Германии Анналене Баербок в канцелярии канцлера в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц подает сигнал министру иностранных дел Германии Анналене Баербок в канцелярии канцлера в Берлине. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Олаф Шольц подает сигнал министру иностранных дел Германии Анналене Баербок в канцелярии канцлера в Берлине.

© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

Члены поисково-спасательной команды K9 в Стормонте, Северная Ирландия.

Члены поисково-спасательной команды K9 в Стормонте, Северная Ирландия. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

Члены поисково-спасательной команды K9 в Стормонте, Северная Ирландия.

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