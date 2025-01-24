https://sputnik-georgia.ru/20250124/golosa-v-avtobusakh--meriya-tbilisi-zayavila-o-khakerskoy-atake-291872663.html

Голоса в автобусах – мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке

Голоса в автобусах – мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке

Sputnik Грузия

Сбой системы оплаты проезда в автобусах был вызван хакерской атакой, но неполадки уже устранены 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T14:30+0400

2025-01-24T14:30+0400

2025-01-24T14:30+0400

грузия

новости

тбилиси

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121510_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_047f0dede8ecaf55d1e5c33698e67572.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке на терминалы оплаты в рейсовых автобусах столицы.Ряд жителей города столкнулись с тем, что из терминалов оплаты на проезд в рейсовых автобусах утром в пятницу были слышны нецензурные выражения, высказывания депутатов и гимн Грузии.По словам мэрии, на аппаратах зачисления фиксируются неполадки и включается аудиозапись.Компании "МС+" и "Азри", которые осуществляют техподдержку, уже сумели восстановить работы терминалов. Движение автотранспорта продолжается в штатном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, общество