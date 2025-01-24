https://sputnik-georgia.ru/20250124/golosa-v-avtobusakh--meriya-tbilisi-zayavila-o-khakerskoy-atake-291872663.html
Голоса в автобусах – мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке
Голоса в автобусах – мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке
Sputnik Грузия
Сбой системы оплаты проезда в автобусах был вызван хакерской атакой, но неполадки уже устранены 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T14:30+0400
2025-01-24T14:30+0400
2025-01-24T14:30+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121510_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_047f0dede8ecaf55d1e5c33698e67572.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке на терминалы оплаты в рейсовых автобусах столицы.Ряд жителей города столкнулись с тем, что из терминалов оплаты на проезд в рейсовых автобусах утром в пятницу были слышны нецензурные выражения, высказывания депутатов и гимн Грузии.По словам мэрии, на аппаратах зачисления фиксируются неполадки и включается аудиозапись.Компании "МС+" и "Азри", которые осуществляют техподдержку, уже сумели восстановить работы терминалов. Движение автотранспорта продолжается в штатном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121510_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b3b02165f53a3a32066e4e828eaecd9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество
грузия, новости, тбилиси, общество
Голоса в автобусах – мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке
Сбой системы оплаты проезда в автобусах был вызван хакерской атакой, но неполадки уже устранены
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси заявила о хакерской атаке на терминалы оплаты в рейсовых автобусах столицы.
Ряд жителей города столкнулись с тем, что из терминалов оплаты на проезд в рейсовых автобусах утром в пятницу были слышны нецензурные выражения, высказывания депутатов и гимн Грузии.
"Из-за вероятной кибератаки временно отключена система оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте", – говорится в заявлении мэрии.
По словам мэрии, на аппаратах зачисления фиксируются неполадки и включается аудиозапись.
Компании "МС+" и "Азри", которые осуществляют техподдержку, уже сумели восстановить работы терминалов. Движение автотранспорта продолжается в штатном режиме.