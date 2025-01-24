https://sputnik-georgia.ru/20250124/gruziya-ne-poydet-na-vvedenie-sanktsiy-i-unichtozhenie-strany--premer-ministr-291873249.html

Грузия не пойдет на введение санкций и уничтожение страны – премьер-министр

Грузия не пойдет на введение санкций и уничтожение страны – премьер-министр

Sputnik Грузия

Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T15:24+0400

2025-01-24T15:24+0400

2025-01-24T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия не пойдет на такие шаги, которые подразумевают уничтожение страны, в том числе это касается вопроса введения санкций, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе введение санкций, является одним из условием, которые Грузия должна выполнить для начала переговоров с ЕС. Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции. Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, сша, антироссийские санкции