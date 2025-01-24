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Грузия не пойдет на введение санкций и уничтожение страны – премьер-министр
Грузия не пойдет на введение санкций и уничтожение страны – премьер-министр
Sputnik Грузия
Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T15:24+0400
2025-01-24T15:24+0400
2025-01-24T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия не пойдет на такие шаги, которые подразумевают уничтожение страны, в том числе это касается вопроса введения санкций, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе введение санкций, является одним из условием, которые Грузия должна выполнить для начала переговоров с ЕС. Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции. Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, сша, антироссийские санкции
новости, политика, грузия, ираклий кобахидзе, сша, антироссийские санкции
Грузия не пойдет на введение санкций и уничтожение страны – премьер-министр
Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия не пойдет на такие шаги, которые подразумевают уничтожение страны, в том числе это касается вопроса введения санкций, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Улучшение соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе введение санкций, является одним из условием, которые Грузия должна выполнить для начала переговоров с ЕС.
"Санкции были использованы как инструмент шантажа против страны. Интерес был только один – вовлечение страны в войну, хотя, конечно, ни в коем случае с нашей стороны не будут предприняты шаги, которые подразумевают разрушение страны. Соответственно, у этого шантажа не будет никакого эффекта", – сказал Кобахидзе.
Власти отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции.
Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода.