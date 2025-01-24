https://sputnik-georgia.ru/20250124/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-291876456.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T19:55+0400
2025-01-24T19:55+0400
2025-01-24T20:00+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/46/239424601_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_182c7f5a10a29385831ca78176571cc4.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков по всей территории Грузии с 24 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +13, +15 градусов. В низинах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, +16 градусов. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит днем +8, +10 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местия, Бахмаро – местами возможны осадки. Температура воздуха составит днем +2, +7 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов, . В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – ожидаются осадки. Температура воздуха составит днем +1,+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – будет небольшой снегопад. Температура воздуха составит -3, +2 градуса днем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/46/239424601_88:0:1868:1335_1920x0_80_0_0_5168a93a8833496c01831e919509e4b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
19:55 24.01.2025 (обновлено: 20:00 24.01.2025)
В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков по всей территории Грузии с 24 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.
В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +13, +15 градусов.
В низинах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, +16 градусов.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит днем +8, +10 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии – Местия, Бахмаро – местами возможны осадки. Температура воздуха составит днем +2, +7 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов, .
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – ожидаются осадки. Температура воздуха составит днем +1,+6 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – будет небольшой снегопад. Температура воздуха составит -3, +2 градуса днем.