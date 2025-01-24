https://sputnik-georgia.ru/20250124/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-291876456.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T19:55+0400

2025-01-24T19:55+0400

2025-01-24T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков по всей территории Грузии с 24 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси температура воздуха днем составит +8, +10 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +13, +15 градусов. В низинах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, +16 градусов. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха составит днем +8, +10 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местия, Бахмаро – местами возможны осадки. Температура воздуха составит днем +2, +7 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов, . В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – ожидаются осадки. Температура воздуха составит днем +1,+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – будет небольшой снегопад. Температура воздуха составит -3, +2 градуса днем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии