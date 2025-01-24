https://sputnik-georgia.ru/20250124/khakerskaya-ataka-na-avtobusy-tbilisi--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-291873551.html

Хакерская атака на автобусы Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Хакерская атака на автобусы Тбилиси – возбуждено уголовное дело

Sputnik Грузия

Преступление карается штрафом либо, при наличии отягчающих обстоятельств, лишением свободы на срок до шести лет 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T16:25+0400

2025-01-24T16:25+0400

2025-01-24T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту трансляции звука из терминалов оплаты в рейсовых автобусах Тбилиси. Ряд жителей города столкнулись с тем, что из терминалов оплаты на проезд в рейсовых автобусах утром в пятницу были слышны нецензурные выражения, высказывания депутатов и гимн Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "самовольное проникновение в компьютерную систему". Преступление карается штрафом либо, при наличии отягчающих обстоятельств, лишением свободы на срок до шести лет. Из-за хакерской атаки временно была приостановлена оплата по терминалу в общественном транспорте столицы. Компании "МС+" и "Азри", которые осуществляют техподдержку, уже сумели восстановить работы терминалов. Движение автотранспорта продолжается в штатном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, новые автобусы, мвд грузии, хакерская атака