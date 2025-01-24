https://sputnik-georgia.ru/20250124/pochemu-zhitelyam-gruzii-prishli-bolshie-scheta-za-gaz-291866130.html

Почему жителям Грузии пришли большие счета за газ?

Почему жителям Грузии пришли большие счета за газ?

Sputnik Грузия

В январе многие жители Грузии столкнулись с тем, что счета за газ оказались слишком высокими по сравнению с их ежемесячным средним расходом газа в зимние... 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T10:52+0400

2025-01-24T10:52+0400

2025-01-24T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Большие счета за газ в январе связаны не с повышением тарифов, а с поздним снятием показаний счетчиков, заявила исполняющая обязанности энергомбудсмена Грузии Нино Гулеишвили. В январе многие жители Грузии столкнулись с тем, что счета за газ оказались слишком высокими по сравнению с их ежемесячным средним расходом газа в зимние месяцы. В Грузии плата за газ зависит от индивидуального расхода газа потребителем и высчитывается по тарифу, установленному одной из трех компаний. Кроме того, по словам энергомбудсмена, в ряде случаев было зафиксировано неправильное снятие показаний, однако это не носило массовый характер. Как обжаловать свой счет за коммуналку в Грузии Для обжалования абонент должен обратится с заявкой к энергомбудсмену или в Национальную комиссию по энергетике или водоснабжению. Сделать это можно сделать при помощи официальной страницы комиссии в социальных сетях либо позвонив на горячую линию комиссии 16 216. Звонок бесплатный для всех мобильных операторов Грузии. Для обжалования необходимо подтверждение, что именно потребитель зарегистрирован как абонент. В случае, если человек арендует жилье, обращаться с жалобой должен собственник жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, газ, тарифы на газ