https://sputnik-georgia.ru/20250124/prezident-ameriki-gotov-obsudit-vopros-o-yadernom-razoruzhenii-s-putinym-291870417.html
Президент Америки готов обсудить вопрос о ядерном разоружении с Путиным
Президент Америки готов обсудить вопрос о ядерном разоружении с Путиным
Sputnik Грузия
Президент Дональд Трамп видит возможности дальнейшего сотрудничества с Владимиром Путиным в сфере ядерного разоружения 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T10:40+0400
2025-01-24T10:40+0400
2025-01-24T10:58+0400
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
китай
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/05/288873881_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_97a4879b22757142948b923cf0387500.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Обеспечение соглашения о ядерном разоружении может быть достигнуто с президентом РФ Владимиром Путиным, считает американский президент Дональд Трамп. "Я работал с Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, потому что у них гораздо меньше (арсенал – ред.), чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации", – сказал Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
сша
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/05/288873881_199:0:1535:1002_1920x0_80_0_0_a90c1e2c0d63e4d003d7e35585d86451.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия, китай, политика
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия, китай, политика
Президент Америки готов обсудить вопрос о ядерном разоружении с Путиным
10:40 24.01.2025 (обновлено: 10:58 24.01.2025)
Президент Дональд Трамп видит возможности дальнейшего сотрудничества с Владимиром Путиным в сфере ядерного разоружения
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Обеспечение соглашения о ядерном разоружении может быть достигнуто с президентом РФ Владимиром Путиным, считает американский президент Дональд Трамп.
"Я работал с Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, потому что у них гораздо меньше (арсенал – ред.), чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации", – сказал Трамп, сообщает РИА Новости
со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.