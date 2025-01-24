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Президент Америки готов обсудить вопрос о ядерном разоружении с Путиным

Президент Америки готов обсудить вопрос о ядерном разоружении с Путиным

Sputnik Грузия

Президент Дональд Трамп видит возможности дальнейшего сотрудничества с Владимиром Путиным в сфере ядерного разоружения 24.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Обеспечение соглашения о ядерном разоружении может быть достигнуто с президентом РФ Владимиром Путиным, считает американский президент Дональд Трамп. "Я работал с Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, потому что у них гораздо меньше (арсенал – ред.), чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации", – сказал Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия, китай, политика