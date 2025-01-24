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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году?
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году?
Sputnik Грузия
Прошедший год стал рекордным по количеству выполненных рейсов – 32 528 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T09:01+0400
2025-01-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. По информации агентства, показатели пассажиропотока в 2023 году также были рекордными – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году. 2024 год также стал рекордным по количеству выполненных рейсов – 32 528. Из них количество регулярных рейсов составило 25 342, а количество чартерных рейсов – 7 186. По сравнению с 2023 годом количество рейсов увеличилось на 24%. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 259 069 пассажиров. Кроме того, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 29% – 299 023 единицы перелетов. В 2024 году объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 25695,581 тонны. По сравнению с 2023 годом грузооборот увеличился на 25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, новости, аэропорт тбилиси, аэропорт кутаиси, аэропорт батуми, агентство гражданской авиации
грузия, экономика, туризм, новости, аэропорт тбилиси, аэропорт кутаиси, аэропорт батуми, агентство гражданской авиации
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2024 году?
09:01 24.01.2025 (обновлено: 09:23 24.01.2025)
Прошедший год стал рекордным по количеству выполненных рейсов – 32 528
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2024 году обслужили рекордное количество пассажиров – 7,5 миллиона, что на 24% больше, чем в 2023 году, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
По информации агентства, показатели пассажиропотока в 2023 году также были рекордными – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в 2024 году
Аэропорт
Кол-во пассажиров, чел
Рост, %
Тбилиси
4 750 425
29
Кутаиси
1 722 804
3
Батуми
951 766
53
2024 год также стал рекордным по количеству выполненных рейсов – 32 528. Из них количество регулярных рейсов составило 25 342, а количество чартерных рейсов – 7 186.
По сравнению с 2023 годом количество рейсов увеличилось на 24%.
По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 259 069 пассажиров.
Топ-5 авиакомпаний на грузинском авиарынке в 2024 году
Авиакомпания
Кол-во пассажиров, чел.
Доля на рынке, %
Wizz Air Hungary
1 259 069
17
Turkish Airlines
553 349
7
Pegasus
546 211
7
Georgian Airways
515 113
7
Azerbaijan Airlines
412 980
6
Кроме того, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 29% – 299 023 единицы перелетов. В 2024 году объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 25695,581 тонны. По сравнению с 2023 годом грузооборот увеличился на 25%.