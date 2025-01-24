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Трамп считает допущение СВО ошибкой Зеленского
Трамп считает допущение СВО ошибкой Зеленского
Sputnik Грузия
Новоизбранный президент США Дональд Трамп опроверг безошибочность Зеленского 24.01.2025, Sputnik Грузия
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политика
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского "ангелом", указав на ошибочность допущения начала СВО на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News. Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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политика, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, обострение ситуации вокруг украины
политика, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, обострение ситуации вокруг украины

Трамп считает допущение СВО ошибкой Зеленского

10:16 24.01.2025 (обновлено: 10:56 24.01.2025)
© photo: Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2025
© photo: Sputnik / Станислав Красильников
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп опроверг безошибочность Зеленского
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского "ангелом", указав на ошибочность допущения начала СВО на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", – сказал Трамп.

Президент США при этом признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.
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