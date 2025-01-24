https://sputnik-georgia.ru/20250124/v-tbilisi-ubrali-nezakonnye-postroyki-u-tbilisskogo-morya-291877207.html

В Тбилиси убрали незаконные постройки у Тбилисского моря

В Тбилиси убрали незаконные постройки у Тбилисского моря

Sputnik Грузия

По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T21:48+0400

2025-01-24T21:48+0400

2025-01-24T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси разрушила незаконные постройки на государственной земле у Тбилисского моря в районе Надзаладеви, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций, которые были незаконно возведены на землях, принадлежащих муниципалитету или государству на территории до 2 гектаров. Все постройки были расположены в рекреационной зоне. После демонтажа построек территория была расчищена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилисское море

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грузия, новости, происшествия, тбилисское море