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В Тбилиси убрали незаконные постройки у Тбилисского моря
В Тбилиси убрали незаконные постройки у Тбилисского моря
Sputnik Грузия
По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T21:48+0400
2025-01-24T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси разрушила незаконные постройки на государственной земле у Тбилисского моря в районе Надзаладеви, говорится в сообщении мэрии Тбилиси. По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций, которые были незаконно возведены на землях, принадлежащих муниципалитету или государству на территории до 2 гектаров. Все постройки были расположены в рекреационной зоне. После демонтажа построек территория была расчищена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилисское море
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грузия, новости, происшествия, тбилисское море
грузия, новости, происшествия, тбилисское море
В Тбилиси убрали незаконные постройки у Тбилисского моря
По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси разрушила незаконные постройки на государственной земле у Тбилисского моря в районе Надзаладеви, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
По данным мэрии, было демонтировано до 30 незавершенных деревянных и других легких конструкций, которые были незаконно возведены на землях, принадлежащих муниципалитету или государству на территории до 2 гектаров.
Все постройки были расположены в рекреационной зоне.
После демонтажа построек территория была расчищена.