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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 16 км 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T12:11+0400
2025-01-24T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 11:31 (тбс) в 12 км от города Боржоми, рядом с селом Цихисджвари, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, землетрясения в грузии
грузия, происшествия, новости, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
12:11 24.01.2025 (обновлено: 15:07 24.01.2025)
Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 16 км
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 11:31 (тбс) в 12 км от города Боржоми, рядом с селом Цихисджвари, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.