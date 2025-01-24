https://sputnik-georgia.ru/20250124/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-291871141.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

Sputnik Грузия

Очаг землетрясения магнитудой 3,3 залегал на глубине 16 км 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 11:31 (тбс) в 12 км от города Боржоми, рядом с селом Цихисджвари, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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