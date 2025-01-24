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Жестокое убийство и поджог тела в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Жестокое убийство и поджог тела в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство 24.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-24T18:35+0400
2025-01-24T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 23-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве и поджоге тела, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый во время ссоры сначала избил 27-летнего мужчину тупым предметом, а после сбросил его с верхнего этажа строящегося жилого дома. После этого, чтобы скрыть улики, он поджег тело и скрылся с места преступления. Задержать обвиняемого удалось по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Жестокое убийство и поджог тела в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого
18:35 24.01.2025 (обновлено: 19:21 24.01.2025)
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 23-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве и поджоге тела, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый во время ссоры сначала избил 27-летнего мужчину тупым предметом, а после сбросил его с верхнего этажа строящегося жилого дома.
После этого, чтобы скрыть улики, он поджег тело и скрылся с места преступления.
Задержать обвиняемого удалось по горячим следам.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.