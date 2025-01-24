https://sputnik-georgia.ru/20250124/zhestokoe-ubiystvo-i-podzhog-tela-v-tbilisi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-291875683.html

Жестокое убийство и поджог тела в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

Жестокое убийство и поджог тела в Тбилиси – полиция задержала подозреваемого

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство 24.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-24T18:35+0400

2025-01-24T18:35+0400

2025-01-24T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали 23-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве и поджоге тела, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый во время ссоры сначала избил 27-летнего мужчину тупым предметом, а после сбросил его с верхнего этажа строящегося жилого дома. После этого, чтобы скрыть улики, он поджег тело и скрылся с места преступления. Задержать обвиняемого удалось по горячим следам. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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