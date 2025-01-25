https://sputnik-georgia.ru/20250125/agentstvo-gosimuschestva-gruzii-otchitalos-o-prodazhakh-291881567.html

Агентство госимущества Грузии отчиталось о продажах

Агентство госимущества Грузии отчиталось о продажах

Sputnik Грузия

Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T13:13+0400

2025-01-25T13:13+0400

2025-01-25T13:13+0400

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251280684_0:157:3015:1853_1920x0_80_0_0_41eb902337a26b30c239d0f03a9177c5.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Агентство государственного имущества в 2024 году продало на аукционах имущество на сумму 14 миллионов лари, говорится в сообщении ведомства. Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы. Государство устанавливает лишь первоначальную стоимость. Цена же зависит от числа участников аукциона и их ставок. Всего в 2024 году государство провело 26,2 тысячи аукционов, где были выставлены автомобили, станки, металлолом, техника и ювелирные изделия. Все это является или закупленным государством имуществом и после списанным, или конфискатом. Также на сайт могут выложить имущество и частные лица или компании. Агентство госимущества периодически проводит подобные аукционы на сайте eauction.ge. Принять участие в аукционе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте www.eauction.ge. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости