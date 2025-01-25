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Агентство госимущества Грузии отчиталось о продажах
Агентство госимущества Грузии отчиталось о продажах
Sputnik Грузия
Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы 25.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-25T13:13+0400
2025-01-25T13:13+0400
2025-01-25T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Агентство государственного имущества в 2024 году продало на аукционах имущество на сумму 14 миллионов лари, говорится в сообщении ведомства. Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы. Государство устанавливает лишь первоначальную стоимость. Цена же зависит от числа участников аукциона и их ставок. Всего в 2024 году государство провело 26,2 тысячи аукционов, где были выставлены автомобили, станки, металлолом, техника и ювелирные изделия. Все это является или закупленным государством имуществом и после списанным, или конфискатом. Также на сайт могут выложить имущество и частные лица или компании. Агентство госимущества периодически проводит подобные аукционы на сайте eauction.ge. Принять участие в аукционе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте www.eauction.ge. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости
грузия, экономика, новости
Агентство госимущества Грузии отчиталось о продажах
Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Агентство государственного имущества в 2024 году продало на аукционах имущество на сумму 14 миллионов лари, говорится в сообщении ведомства.
Принадлежащее государству имущество продается на специальном сайте через аукционы. Государство устанавливает лишь первоначальную стоимость. Цена же зависит от числа участников аукциона и их ставок.
Всего в 2024 году государство провело 26,2 тысячи аукционов, где были выставлены автомобили, станки, металлолом, техника и ювелирные изделия.
Все это является или закупленным государством имуществом и после списанным, или конфискатом. Также на сайт могут выложить имущество и частные лица или компании.
Агентство госимущества периодически проводит подобные аукционы на сайте eauction.ge. Принять участие в аукционе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте www.eauction.ge
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