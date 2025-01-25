https://sputnik-georgia.ru/20250125/gensek-oon-pozdravil-premer-ministra-i-prezidenta-gruzii-291884776.html

Генсек ООН поздравил премьер-министра и президента Грузии

Генсек ООН поздравил премьер-министра и президента Грузии

Sputnik Грузия

Правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций, сказано в поздравительном письме 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T15:14+0400

2025-01-25T15:14+0400

2025-01-25T15:19+0400

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

антониу гутерриш

оон

грузинская мечта - демократическая грузия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительные письма премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и президенту Михаилу Кавелашвили, в которых поздравил их с занятием должностей во главе государства. После победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября 2024 года Ираклий Кобахидзе получил доверие новоизбранного парламента как кандидат в премьеры от правящей силы. В декабре избирательная коллегия, в основном состоящая из представителей "Грузинской мечты", избрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии. В письме отмечено, что укрепление регионального мира и безопасности остается приоритетом для ООН, и правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций. "Я поддерживаю все усилия по содействию мирному диалогу, поддержанию верховенства закона и обеспечению уважения прав человека. Кроме того, я настоятельно призываю вас продолжать уделять первостепенное внимание гендерному равенству на ваших правительственных и руководящих должностях", – говорится в письме. В письме, направленном Михаилу Кавелашвили, Антониу Гутерриш также выразил готовность ООН углублять сотрудничество с Грузией. "Позвольте поздравить Вас со вступлением в должность президента Грузии. Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей", – говорится в письме. Грузия и ООН Грузия вступила в ООН 31 июля 1992 года. В рамках своего мандата, который включает поддержку Грузии в достижении национальных приоритетов, ООН оказывает индивидуальную помощь для решения вопросов устойчивого человеческого развития, одновременно поддерживая достижение цели европейской интеграции. Поддержка ООН охватывает многие сферы, включая экономическое процветание, здравоохранение, права человека, образование, сельское хозяйство, промышленность, защиту окружающей среды, гендерное равенство, надлежащее управление и верховенство закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, антониу гутерриш, оон, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, новости, грузия