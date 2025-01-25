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Генсек ООН поздравил премьер-министра и президента Грузии
Генсек ООН поздравил премьер-министра и президента Грузии
Sputnik Грузия
Правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций, сказано в поздравительном письме 25.01.2025, Sputnik Грузия
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2025-01-25T15:19+0400
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
антониу гутерриш
оон
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительные письма премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и президенту Михаилу Кавелашвили, в которых поздравил их с занятием должностей во главе государства. После победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября 2024 года Ираклий Кобахидзе получил доверие новоизбранного парламента как кандидат в премьеры от правящей силы. В декабре избирательная коллегия, в основном состоящая из представителей "Грузинской мечты", избрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии. В письме отмечено, что укрепление регионального мира и безопасности остается приоритетом для ООН, и правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций. "Я поддерживаю все усилия по содействию мирному диалогу, поддержанию верховенства закона и обеспечению уважения прав человека. Кроме того, я настоятельно призываю вас продолжать уделять первостепенное внимание гендерному равенству на ваших правительственных и руководящих должностях", – говорится в письме. В письме, направленном Михаилу Кавелашвили, Антониу Гутерриш также выразил готовность ООН углублять сотрудничество с Грузией. "Позвольте поздравить Вас со вступлением в должность президента Грузии. Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей", – говорится в письме. Грузия и ООН Грузия вступила в ООН 31 июля 1992 года. В рамках своего мандата, который включает поддержку Грузии в достижении национальных приоритетов, ООН оказывает индивидуальную помощь для решения вопросов устойчивого человеческого развития, одновременно поддерживая достижение цели европейской интеграции. Поддержка ООН охватывает многие сферы, включая экономическое процветание, здравоохранение, права человека, образование, сельское хозяйство, промышленность, защиту окружающей среды, гендерное равенство, надлежащее управление и верховенство закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, антониу гутерриш, оон, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, новости, грузия
ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, антониу гутерриш, оон, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, новости, грузия

Генсек ООН поздравил премьер-министра и президента Грузии

15:14 25.01.2025 (обновлено: 15:19 25.01.2025)
© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISSГенсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2025
© photo: AFP 2020 / ANGELA WEISS
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Правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций, сказано в поздравительном письме
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительные письма премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и президенту Михаилу Кавелашвили, в которых поздравил их с занятием должностей во главе государства.
После победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах 26 октября 2024 года Ираклий Кобахидзе получил доверие новоизбранного парламента как кандидат в премьеры от правящей силы. В декабре избирательная коллегия, в основном состоящая из представителей "Грузинской мечты", избрала Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

"Я хотел бы поздравить вас с повторным назначением на пост премьер-министра Грузии. Организация Объединенных Наций рассчитывает на углубление сотрудничества с правительством Грузии в достижении целей повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и пакта будущего", – говорится в письме, адресованном Кобахидзе.

В письме отмечено, что укрепление регионального мира и безопасности остается приоритетом для ООН, и правительство и народ Грузии могут рассчитывать на постоянную поддержку Организации Объединенных Наций.
"Я поддерживаю все усилия по содействию мирному диалогу, поддержанию верховенства закона и обеспечению уважения прав человека. Кроме того, я настоятельно призываю вас продолжать уделять первостепенное внимание гендерному равенству на ваших правительственных и руководящих должностях", – говорится в письме.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2025
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В письме, направленном Михаилу Кавелашвили, Антониу Гутерриш также выразил готовность ООН углублять сотрудничество с Грузией.
"Позвольте поздравить Вас со вступлением в должность президента Грузии. Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей", – говорится в письме.

Грузия и ООН

Грузия вступила в ООН 31 июля 1992 года.
© facebook.com/mfageorgiaГрузия избрана членом Совета по правам человека ООН
Грузия избрана членом Совета по правам человека ООН - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2025
Грузия избрана членом Совета по правам человека ООН
© facebook.com/mfageorgia
В рамках своего мандата, который включает поддержку Грузии в достижении национальных приоритетов, ООН оказывает индивидуальную помощь для решения вопросов устойчивого человеческого развития, одновременно поддерживая достижение цели европейской интеграции.
Поддержка ООН охватывает многие сферы, включая экономическое процветание, здравоохранение, права человека, образование, сельское хозяйство, промышленность, защиту окружающей среды, гендерное равенство, надлежащее управление и верховенство закона.
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