https://sputnik-georgia.ru/20250125/kurs-lari-na-subbotu--28834-gel1-291879635.html

Курс лари на субботу – 2,8834 GEL/$1

Курс лари на субботу – 2,8834 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0207 лари по отношению к доллару 25.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-25T09:48+0400

2025-01-25T09:48+0400

2025-01-25T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288087267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd42506d3c6961463107ed280512c13f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 января в размере 2,8834 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0207 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии